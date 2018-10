Google Fotos elimina fotos de desnudos si las vas a compartir

A muchos, nos parece que Google Fotos es uno de los servicios más útiles de todo el ecosistema de la compañía, ya que te permite almacenar y organizar todas tus fotos de manera gratuita.

Hace unas horas me sorprendí al leer el comentario de un usuario de Reddit en el que se queja de que Google Fotos ha estado eliminando contenido en el que aparecían desnudos (fotografías, vídeos y GIFs).

El usuario Greppim asegura que Google eliminó este contenido sin avisarle, sin mandarlo ni si quiera a la papelera. Además, afirma que esto no ocurre cuando las vuelve a descargar y pone el modo avión.

No es la primera vez que escuchamos un comentario de este tipo, y hace unos meses conocimos las quejas de trabajadores de la industria pornográfica. Avey Moon vio como Google le impedía compartir un vídeo vía Google Drive en el que aparecía desnuda en un evento.

Otros seis trabajadores se quejaron de lo mismo, afirmando que no podían descargar este tipo de contenido de su cuenta de Google Drive. En las políticas de uso de la herramienta podemos encontrar el motivo:

"No publiques imágenes ni vídeos pornográficos o sexualmente explícitos. Está permitido escribir acerca de temas para adultos, siempre que los textos no estén acompañados de imágenes o vídeos sexualmente explícitos, ni de ningún otro material que promueva o muestre actos sexuales ilegales o inapropiados con niños o animales. Además, no permitimos contenido que envíe tráfico a sitios web pornográficos comerciales.

Se admiten representaciones documentales y naturalistas de desnudos (como una imagen de un bebé mamando), o que tengan un propósito claramente educativo, científico o artístico".