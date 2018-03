"Niñas desnudas en el baño" y "chicas pu*as18": el preocupante lado oscuro de las sugerencias de Facebook

Facebook se ha visto obligado a disculparse después de pasar horas sugiriendo búsquedas de índole sexual e incluso pedófila esta madrugada en el Reino Unido. No obstante, como Genbeta ha podido comprobar, el grave problema continúa también en español sugiriendo búsquedas verdaderamente alarmantes.

Todo comenzó, como decíamos, este jueves por la noche cuando usuarios británicos de Facebook denunciaron en las redes las sugerencias que la plataforma les devolvía al comenzar a escribir "video of" en su buscador. Los términos que iban apareciendo de forma automatizada sugerían la búsqueda de vídeos de temática violenta, sexual e incluso pedófila. Aparentemente, semejantes recomendaciones se dieron alrededor de las 4 de la madrugada del Reino Unido.

Facebook ha pedido perdón y asegura haber eliminado estas predicciones, pero hemos podido comprobar que el buscador en español continúa sugiriendo búsquedas similares

Como puede verse en los numerosos ejemplos publicados por usuarios en Twitter, Facebook sugería búsquedas como "video of girl sucking dick under water" o "video of little girl giving oral", entre otras. En otros idiomas las sugerencias de búsqueda eran similares. En un comunicado recogido por The Guardian, la red social pide perdón, asegura que está investigando lo sucedido y que eliminaron las sugerencias "tan pronto como nos dimos cuenta". Además, recordaron que no permiten imágenes sexualmente explícitas y que se comprometen a mantener ese contenido fuera del sitio.

Sin embargo, hemos podido comprobar que la búsqueda de Facebook en español sugiere buscar contenido sexuales y de pornografía infantil. Algo extremadamente preocupante que inevitablemente nos recuerda a las duras críticas que recibió Facebook la semana pasada por preguntar a los usuarios, por ejemplo, si permitirían que "un hombre pida fotos sexuales a una niña de 14 años".

Una perturbadora realidad en la barra de búsqueda de Facebook

Basta situarse en la página principal de Facebook, o en cualquier otra, y empezar a teclear en el campo de texto de la búsqueda que ofrece la red social comandada por Mark Zuckerberg. Probamos con la traducción de los términos que dieron problemas a los usuarios británicos, "vídeos de", pero no aparece ninguna sugerencia que llame especialmente la atención.

Seguimos con la palabra "vídeos" y añadimos términos mucho más sensibles, como "vídeos de niñas". La predicción automática de Facebook nos sugiere, obviando el primer vocablo, búsquedas como "niñas atrevidas" o "niñas preciosas", entre otras.

Optamos ahora por buscar sencillamente "niñas", sin más. En esta ocasión las sugerencias de búsqueda de Facebook son todavía peores: "ninas de 12 cojiendo", "niñas calientes", "niñas desnudas en el baño", "niñas sexis de secundaria" o "ninas de 15 atrevidas" son solamente algunos de los ejemplos.

Dependiendo del perfil con que se busquen y el momento, las búsquedas que se presentan pueden cambiar ligeramente, pero en diferentes pruebas siempre han aparecido cadenas como las que hemos puesto de ejemplo.

Y los resultados están claros: al menos en español, este grave problema del buscador de Facebook continúa. No sabemos cuándo comenzó, pero desde luego continúa presente en prácticamente cualquier búsqueda sobre este tipo de términos. Probamos ahora con otro, con "chicas". La red social nos sugiere buscar "chicas putas18", "chicas calentitas" o "chicas sexis y atrevidas".

Sorprende que una plataforma en la que se combate fuertemente cualquier imagen en la que se aprecie una mínima desnudez de la mujer, porque no del hombre, incluso censurando una espalda femenina desnuda, se presenten esta serie de predicciones claramente sexuales en este último ejemplo y directamente pedófilas en el resto. Resulta incomprensible.

Hacemos una última prueba con otro término femenino, porque las búsquedas en masculino apenas ofrecen resultados similares, y escribimos en la caja de texto "jovencitas". Como en los anteriores casos, las búsquedas sugeridas son realmente preocupantes: "jovencitas de 15 desnudandose" o "jovencitas de secundaria desnudandose". Y no aparece ninguna manera de reportar tales predicciones.

Según Facebook, está función ayuda a encontrar la información más relevante. Se basa "en varios factores", como las conexiones y la actividad que los usuarios tienen en Facebook, "así como en la popularidad del término de búsqueda". Lo que queda claro es que el algoritmo que las hace funcionar pasa por alto el veto de determinadas palabras clave hasta el punto de que sugiere la búsqueda de lo que podrían ser abusos a menores y pornografía infantil, cuya distribución y posesión son delitos penales en casi todos los países occidentales.

