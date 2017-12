Los usuarios de Netflix han reproducido un total de 1.000 millones de horas semanales en 2017

Estamos en los últimos días del 2017, y es un buen momento para hacer balance de lo conseguido durante el año. Mediante una entrada en su blog, Netflix ha hecho lo propio, desvelando algunos datos interesantes acerca del consumo de contenido en la plataforma.

Netflix busca presumir de muy buenas cifras, demostrando que está en el podium de los servicios de series y películas en streaming. En total, los usuarios han visto más de 140 millones de horas por día, lo que se traduce en 1.000 millones de horas por semana.

109 millones de usuarios

También han querido desvelar el número de suscriptores que tiene actualmente la plataforma: 109 millones. Un poco menos de la mitad de esa cifra corresponde a usuarios de Estados Unidos.

Desgraciadamente, no podemos comparar estos datos con los del año pasado, ya que la compañía no presentó un informe en 2016. En cambio, en 2015 Netflix reveló que sus 74,4 millones de usuarios consumieron un total de 42.000 millones de horas durante todo el año.

Prácticamente la mitad de los usuarios de Netflix residen en Estados Unidos.

Haciendo unas cuentas rápidas, esto nos da un total 10.000 millones de horas menos que las presentadas en el informe de este año. En cambio (también basándonos en las matemáticas) parece que ahora los usuarios ven menos contenido que en 2015: 570 horas anuales por cuenta en 2015 vs 480 horas anuales por cuenta en 2017.

Tiene cierto sentido, ya que la competencia es cada vez más intensa. HBO Go y Amazon Prime, al igual que Netflix, han apostado fuerte por el contenido propio, haciendo que muchos usuarios acudan a sus plataformas para ver ciertas series: Juego de Tronos, The Grand Tour, etc.

Este informe llega un día después de que Netflix haya causado mucho revuelo con su cuenta de Twitter, precisamente por trollear a los 53 usuarios que vieron 'Un príncipe de Navidad' durante 18 días seguidos.

