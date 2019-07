Microsoft lanza una versión de Windows 1.0 inspirada en 'Stranger Things', con varios minijuegos y easter eggs

La semana pasada nos rascábamos la cabeza, preguntándonos por qué la cuenta oficial de Microsoft en Twitter se dedicó a promocionar Windows 1.0 en pleno 2019.

En aquel momento, algunas personas supieron atar cabos, afirmando que esta estrategia promocional podría tener mucho que ver con la llegada de la tercera temporada de Stranger Things.

Before we move forward, are you sure you're ready to go know where? .--- ..- .-.. -.-- / ---.. pic.twitter.com/iX2237uYsK — Windows (@Windows) 5 de julio de 2019

Salva Hawkins con la ayuda de Windows

No olvidemos que Windows 1.0 fue lanzado en 1985, justo el año en el que está ambientada la tercera temporada de esta popular serie. Para celebrar la llegada de los nuevos episodios, Microsoft ha lanzado una versión de este sistema operativo (Windows 1.11 - eleven) un tanto especial.

Pocas cosas son más ochenteras que las primeras versiones de Windows. Microsoft ha sabido aprovechar el hype que genera esta serie, y gracias a esta app cualquiera puede comprobar cómo era manejar una computadora hace unas décadas.

Es una especie de Windows 1.0 que parece haber sido creada para "el otro lado" que vemos en la serie. Microsoft nos invita a intentar resolver varios puzzles y minijuegos, en los que tendremos que manejar a los personajes protagonistas de 'Stranger Things'.

La descripción de la aplicación ya nos deja claro que es una versión inspirada en la serie, cargada de sorpresas y secretos:

"Con Windows 1.11, experimenta la nostalgia de 1985 con una app edición especial inspirada en Windows 1.0 y Stranger Things 3. Juega, descubre pistas, easter eggs y desbloquea los secretos y el contenido único de Stranger Things 3.

La premisa es muy simple: algo extraño ha pasado en la ciudad de Hawkins (esto ya no nos sorprende a estas alturas) y tenemos que utilizar Windows 1.11 para intentar salvar al planeta. Para ello, tendremos que apoyarnos en herramientas como Paint o Terminal.

La app pesa más de 700 megas y se puede descargar de manera gratuita, aunque (al menos de momento) sólo puede descargarse en la tienda estadounidense. Esperemos que Microsoft la lance en el resto de países en las próximas horas.