Windows 1.0 volverá, pero de momento sólo en la tercera temporada de 'Stranger Things'

El verano es una época en la que el nivel de noticias desciende considerablemente. Y ese desierto en el que muchas veces se convierte la etapa estival, Microsoft ha querido ser protagonista durante estos días, lanzando en la cuenta de Twitter de Windows enigmáticos mensajes sobre Windows 1.0, anunciándolo como si fuera un producto nuevo con MS-DOS y el reloj como novedades de última hora.

La campaña parecía una broma hasta que, por ejemplo, en Instagram cambiaron de logo y borraron todas sus publicaciones dejando sólo un vídeo de Windows 1.0. Más tarde han añadido más contenido, pero todo relacionado con el sistema que estrenaron en 1985. A falta de una explicación oficial detallada, que podría no llegar, la razón de ser de todo la encontramos en el último vídeo publicado en Twitter por los de Redmond.

Be a part of the computing revolution and get your copy of Windows 1.0 today! pic.twitter.com/VJzgYnfEvB