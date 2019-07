Microsoft está promocionando Windows 1.0 en 2019, y nadie sabe por qué

Si de casualidad sigues a la cuenta de Windows en Twitter, quizás hayas visto en tu timeline un nuevo vídeo promocional que parece un poco broma del día de los inocentes. En él la empresa habla de estar presentando el nuevo Windows 1.0, con MS-Dos Executive, Reloj, y más.

Y aunque muy bien podría ser simplemente una curiosidad al estilo de aquel jersey feo Windows 95 que lanzaron la Navidad pasada, parece que la cosa va un poco más allá. De hecho, si miramos la cuenta de Instagram de Windows que tiene la nada despreciable cifra de 1.4 millones de seguidores, han borrado todo el contenido y dejado solo este vídeo.

En el vídeo podemos ver un viaje por los diferentes logos de Windows, finalizando con el logo de Windows 1.0, y este es el que han pasado a usar de avatar en ambas redes sociales. Con musiquita ochentera de fondo.

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! 😲 💾 pic.twitter.com/guU4QxwsGG

Las teorías al respecto son varias, algunos creen que se trata de alguna colaboración con Netflix y que Windows 1.0 aparecerá en la tercera temporada de Stranger Things que tiene lugar en los años 80, dado que Windows 1.0 fue lanzado en 1985.

La cuenta de Windows en Twitter no ha parado de interactuar con los usuarios de forma bastante graciosa y además prometiendo que Windows 1.0 ES real y viene pronto:

We'll tell you what IS real, Windows 1.0!