Netflix, Amazon, Disney+ y Apple TV+ siguen reduciendo su calidad de imagen en España pese a que el tráfico en Internet vuelve a la normalidad

El 19 de marzo Netflix anunció que reduciría su bitrate durante 30 días para evitar saturaciones en la red. La medida llegaba tras la petición expresa de Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea. La Unión Europea mantuvo conversaciones con las compañías de vídeo bajo demanda para aligerar la carga de la red, y Apple TV+, Disney+ y Amazon se sumaron a los de Reed Hastings.

YouTube, por su parte, hizo que el vídeo en HD dejara de ser la resolución por defecto en buenas conexiones. Las operadoras habían apelado a la responsabilidad de la ciudadanía, pues el tráfico en Internet se había disparado, pero la red aguantó. Ahora, según datos del punto muerto español Espanix, estamos volviendo a la normalidad tras muchas semanas de picos históricos, pero los principales servicios de streaming que redujeron la calidad de imagen no han movido ficha.

Lo peor de la cuarentena a nivel de tráfico hace mucho que pasó. Datos de Espanix.

30 días que para Netflix ya son 74

Hayamos alcanzado la normalidad anterior en tráfico en Internet, o estemos cerca, lo cierto es que la red en España ha aguantado el incremento del confinamiento de manera ejemplar. Al regresar a cifras más moderadas, y no haber alcanzado una saturación, cabría pensar que ya estamos preparados para tener nuestra calidad de imagen de vuelta.

Pero las compañías de momento no han movido ficha. Desde que Netflix anunció que que la medida duraría un mes, han pasado 74 días, es decir casi dos meses y medio. Lo que en un principio era comprensible para el público, comienza a carecer de sentido dado que estamos en cifras normales. Y la compañía ha devuelto el bitrate máximo a su streaming en otros países, pero en el nuestro todo sigue igual.

El 1080p de Netflix nunca se ha visto tan comprimido. Es más de la mitad del bitrate que tiene normalmente.

El problema es que, aunque al principio asumimos que no se notaría demasiado series y películas, lo cierto es que depende mucho del contenido. En series originales de Netflix en 4K y con HDR Dolby Vision, con bitrate de 7,62 Mbps, la calidad sigue siendo más que aceptable y agradable.

Pero en contenido de rango dinámico estándar 1080p, la reducción por debajo de los 2 Mbps hace que la calidad en escenas con poca luz llegue a ser dramática. Aunque en Netflix se paga por resolución y no por bitrate, y el 4K sigue en pie en el plan más alto, llega a ser molesto que algo que pago se haya reducido tanto.

'For All Mankind' en Apple TV+. 10,8 Mbps en 4K, cuando en la plataforma se alcanzan picos de 40 Mbps en circunstancias normales.

En el caso de Apple TV+, la reducción, que también existe, se nota mucho menos en 4K, pues la tasa de bitrate sigue siendo la más alta de todas de media, y similar a la de Netflix en 4K sin reducción.

En el caso de Disney+, el problema es que se eliminó la resolución 4K de las películas, lo que hace que al tener que escalar el dispositivo a dicha resolución, sí se note una pérdida de calidad, incluso en películas de animación. En ambas plataformas, eso sí, como ocurre en Netflix, se sigue ofreciendo Dolby Vision.

En 'Avengers:Endgame' podemos ver que Disney+ sigue sin ofrecer sus contenidos en 4K. Su bitrate también está limitado, aunque es el mejor de los que hemos observado hoy.

En Amazon Prime Video hemos comprobado que ha vuelto a activarse el contenido en 4K, algo que la compañía desactivó cuando redujo la calidad de su contenido escuchando las peticiones de la Unión Europea. Sin embargo, la calidad sigue siendo más baja que de costumbre.

Amazon Prime Video ha recuperado la resolución 4K a diferencia de Disney+, pero su bitrate sigue recortado.

En 1080p, Picard cuenta en Amazon con el bitrate más bajo que hemos observado en cualquier plataforma.

En 1080p hemos visto que 'Picard' estaba sobre 1 Mbps, que es un bitrate muy bajo para dicha resolución. Lo único que lo "salva" es el uso del códec HEVC, que permite una compresión más eficiente y de más calidad a igualdad de tasa.

No hemos mencionado a otras plataformas como Filmin, HBO o Movistar+ porque en su día no detectamos reducción ni han hecho anuncios en ese sentido. Su calidad ya era inferior a la de los competidores que hemos señalado, así que tenía sentido que no se tocara.