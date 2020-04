La pérdida de calidad de imagen es real: así es el bitrate en cuarentena de Netflix, Amazon, HBO, Disney+, Movistar+ y otras

La calidad de imagen de casi todos los servicios de streaming grandes ha bajado desde que la Unión Europea lo pidiera a través de la Comisión Europea. Ante el confinamiento de muchos países europeos, el organismo comunitario temía que las redes se saturaran. Ante esa preocupación, las grandes del streaming accedieron a reducir su calidad de imagen, sin dar cifras exactas ni contar con qué calidad nos quedaríamos durante la cuarentena.

En Genbeta hemos puesto a prueba la calidad de imagen de Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+, FILMIN, Apple TV+ y Movistar+ para comprobar cuál es su bitrate actual y a que resolución siguen emitiendo, si siguen en 1080p y 4K como máximo, o si por el contrario han reducido el tamaño de imagen. Veamos caso a caso qué está ocurriendo con cada servicio primero en una tabla y luego individualmente.

La buena noticia: HBO se sigue viendo igual de bien (o de mal) que siempre

NETFLIX AMAZON PRIME VIDEO DISNEY+ Apple TV+ HBO FILMIN MOVISTAR+ Bitrate medio en Full HD 2,13 Mbps 5,12 Mbps - 6,58 Mbps 3,42 Mbps 4,24 Mbps 5 Mbps Bitrate medio en 4K 7,62 Mbps N.D 9,53 Mbps (en 2560 x 1440p) 15,48 Mbps N.D N.D N.D

Ha pasado ya un tiempo prudencial para comprobar cuál ha sido la política de reducción de bitrate y calidad de cada servicio grande de streaming, y hay buenas y malas noticias. Para las pruebas, hemos utilizado menús de desarrollador de Apple TV 4 y 4K, Fire TV Stick y Fire TV Stick 4K, y modos ocultos de información de Netflix, tanto en web como en televisores Samsung. Todo ello, con buenas conexiones de red.

Antes de continuar, definamos que es el bitrate o tasa de bits. Es la cantidad de información que se transmite por segundo de un vídeo o audio. Así, una imagen a una resolución determinada, por ejemplo, 4K, puede verse muy bien, pero también muy mal, dependiendo de cuán alta sea su tasa de bits, es decir, la cantidad de información que cada fotograma incluye. Una imagen muy comprimida con un bitrate muy bajo se verá muy mal en 4K u 8K, mientras que un vídeo a 1080p con el bitrate de un Blu-Ray tiene mucha más información que cualquier vídeo de las plataformas de streaming.

Calidad de imagen en FILMIN

'Westworld' en HBO.

En cuanto a las relativamente buenas noticias, en HBO, FILMIN y Movistar+ no hemos notado pérdida de calidad respecto a la calidad de imagen y bitrate de las que disfrutábamos antes de la cuarentena. Decimos "relativamente" porque son los tres servicios que cuentan con peor calidad de imagen en 1080p cuando no hay limitaciones por cuarentena. La calidad de imagen de HBO no ha subido de calidad en casi tres años, pues en julio de 2017, un capítulo de Juego de Tronos también estaba sobre los 3,4 Mbps con códec H.264, una cifra baja y similar a la que ha arrojado el análisis de la última temporada de Westworld.

En cuanto a Movistar+, el bitrate que hemos observado corresponde con el comentaban en sus foros en septiembre de 2019. En el caso de FILMIN no tenemos forma de comprobar que no ha bajado la calidad, pero como en los otros dos casos mencionados, la compañía no ha anunciado de ninguna reducción durante la cuarentena. Así, las que se veían peor, al menos ahora seguirán viéndose igual, e incluso superando a otras opciones que antes se veían mejor.

Grandes reducciones de calidad en Netflix y Amazon

En el resto de casos sí hay reducciones de calidad, más o menos severas. En el caso de Netflix, como ya conté en Xataka, la reducción de bitrate es del 50% en 1080p y en 4K. La compañía afirmó que con la reducción obtendrían un ahorro de datos de su red del 25%. En varios de los dispositivos en los que lo hemos comprobado mantiene HDR10 y Dolby Vision. En esos modos no podemos asegurar el códec, pero en 1080p sin HDR es AVC / H.264 (en MacBook Pro, Apple TV 4 y Fire Stick). Es decir, que con el mismo códec de otras queda incluso por debajo de la calidad de los peores hasta ahora: HBO, Movistar+ y FILMIN.

El problema de Amazon Prime Video es que además de bajar bitrate, no superamos el 1080p salvo en un dispositivo.

Si por algo ha destacado Netflix en estas pruebas ha sido por el audio, con 600 Kbps de bitrate. Duplica la cifra de sus rivales.

En el caso de Amazon Prime Video, la compañía también ha hablado de reducción de calidad, pero no ha especificado una cifra. En lo que hemos medir, el bitrate en 1080p ahora mismo se sitúa en 5,12 Mbps de media en contenidos de referencia en la plataforma, como 'Star Trek: Picard' o 'El Gran Tour'. No conocemos las cifras previas a la reducción, pero según las pruebas de un usuario de Reddit, se alcanzaban los 8,84 Mbps. Es decir, hablamos de una pérdida de calidad del 42 %. Nada desdeñable. En cuanto al 4K, no tenemos cifras porque no hemos sido capaces de reproducir contenidos en dicha calidad.

El TiVo 4K de Vodafone es el único dispositivo de los muchos en que hemos probado donde hemos alcanzado calidad Ultra HD con Amazon Prime Video.

Solamente en un descodificador de Vodafone nos ha aparecido el letrero de "Ultra HD", pero varios televisores Samsung muestran únicamente "HD" y HD HDR, cuando antes mostraban "Ultra HD HDR". No importa que esperemos al buffering, la situación no cambia. En un Apple TV 4, no sube de 720p, y en un Apple TV 4K, Fire Stick y Fire Stick 4K no hemos logrado que suba de 1080p.

Así que la conclusión es que si bien el 4K puede seguir activo en Amazon Prime, la realidad es que la mayoría de usuarios están recibiendo 1080p, como mucho. Eso sí, hay una buena noticia, y es que el códec empleado para la compresión es HEVC o H.265, lo que implica que a igual bitrate que H.264, la calidad es mucho mejor. En pocas palabras, Amazon Prime Video ahora mismo cuenta con mucha más calidad que Netflix en 1080p. Eso sí, en el Apple TV 4, como luego veremos con Disney, tampoco superamos resolución 720p.

Disney+ y Apple TV+ son los grandes referentes en calidad de imagen, incluso con reducciones

Disney+ no alcanza el 4K que promete, pero aun así ofrece una calidad de imagen alta.

Y pasamos a los casos de las auténticas referentes de calidad, las recién llegadas Disney+ y Apple TV+. En el caso de Disney+, no hemos podido experimentar resolución 4K en ningún dispositivo: Apple TV 4K o Fire Stick 4K. En el resto de dispositivos no podemos asegurar la resolución, porque no hay forma de saberla. Lo máximo que hemos podido disfrutar ha sido 'The Mandalorian' y 'Avengers: Endgame' en 2560 x 1440 píxeles, con un bitrate medio de 9,53 Mbps.

Al no haber hecho pruebas antes, no podemos saber cuál es su calidad en España sin restricciones, pero en Reddit comentaban que Endgame alcanzaba los 17,35 Mbps de media, y 'The Mandalorian' unos 16.28 Mbps. La buena noticia, pese a que no haya 4K, es que Disney sigue enviando HDR y Dolby Vision, y lo hace en formatos similares a HEVC en el Apple TV. A igual bitrate que el 1080p de Netflix que hemos recibido, la calidad es mucho mejor. Eso sí, en dispositivos como el Fire Stick corriente o el Apple TV 4, la máxima resolución es 720p, algo decepcionante pese a mantener buen bitrate.

Calidad de Apple TV+, la máxima a día de hoy.

Finalmente, llegamos a la joya de la corona en cuanto a calidad de imagen: Apple TV+. Pese a la reducción anunciada por la compañía de Cupertino, la calidad de imagen sigue muy por encima del resto de competidoresn, con 6,58 Mbps en 1080p con códec similar a HEVC (QDH1) y manteniendo Dolby Vision. Además, en 4K, en 'Para toda la humanidad', hemos alcanzado una media de 15,48 Mbps con el mismo códec.

Es decir, a día de hoy, Apple TV+ tiene, en calidad de imagen, una distancia sideral respecto al resto. Respecto a cuánto ha perdido, tampoco podemos saberlo, pero en Reddit, con esta misma serie, hace 4 meses la media estaba en 22.39 Mbps. En FlatpanelsHD podemos ver cómo se alcanzan 29.29 Mbps de media y picos de 41 Mbps en series como 'See'.

Qué relevancia tiene esto en la calidad de imagen

Una reducción de calidad como la que hemos experimentado en Netflix puede hacer que en algunas escenas aparezcan artefactos de compresión y macrobloques.

Como hemos podido ver, varios servicios siguen con la misma calidad de siempre. Esto no impactará a los usuarios. En Apple TV+ y en Disney+, pese a las reducciones de bitrate y resolución, la tasa de bits sigue siendo tan alta que a aquellos usuarios que estuvieran contentos con la calidad de Netflix previa a estos días no les supondrá ningún problema.

Con Netflix y Amazon Prime Video, sin embargo, sí que hemos llegado a notar reducciones severas en calidad de imagen, particularmente en escenas oscuras, donde nosotros mismos (y usuarios en redes sociales) hemos experimentado macrobloques en los que no hay detalle más que negro que ha matado la escena. Por muy bien que los servicios compriman, la reducción se nota, pues es ponerse en algún caso por debajo de las cifras de servicios que generan quejas en su funcionamiento normal, como HBO.

Que te moleste la calidad que estás recibiendo es normal, porque la reducción de calidad es severa, pero en ningún caso los servicios nos prometen bitrate, y sí resolución. Y las únicas que han reducido en eso, según nuestras pruebas, son Amazon y Disney+, con la segunda manteniéndose en valores muy positivos. Solo queda esperar a que pase el confinamiento, pero, en cualquier caso, ahora mismo hay problemas mucho mayores que este.