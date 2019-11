Netflix lanza un botón para saltar los chistes sobre Trump en el nuevo especial de Seth Meyers

Donald Trump es una fuente inagotable de polémicas, del mismo modo que es el protagonista de muchos de los chistes y memes que se han creado en los últimos años.

Hace unas horas Netflix lanzó 'Lobby Baby', un monólogo especial protagonizado por Seth Meyers, conocido presentador estadounidense y colaborador habitual en 'Saturday Night Live'.

Saltar chistes políticos

La compañía hizo caso a las peticiones del humorista, y con este programa debutó un botón especial que permite saltar los chistes sobre Donald Trump. Este botón funciona del mismo modo que el que vemos para omitir la intro o saltar al siguiente episodio.

Meyers declaró a la CNN que este botón es "un chiste más" de su especial, y que es una funcionalidad que no debe ser tomada demasiado en serio. De hecho, él cree que no será una opción muy utilizada.

"Era una forma de construir una respuesta a cualquiera que pensara: "oh, déjame adivinar, va a haber bromas sobre el presidente...""

Robbie Praw, director de programación de comedia original en Netflix, dijo a la CNN que la compañía está "encantada de haber podido aprovechar la experiencia de Netflix de una manera tan divertida e innovadora".

Desconocemos si en el futuro Netflix añadirá botones similares que permitan saltar ciertas partes del contenido (por ejemplo, escenas que puedan dañar la sensibilidad de ciertas personas), pero está claro que la plataforma está abierta a probar funcionalidades que hagan la experiencia más interactiva.

Por ejemplo, a principios de este año Netflix advirtió a sus usuarios sobre algunas escenas perturbadoras de 'Our Planet' que podrían herir la sensibilidad de los amantes de los animales. La plataforma publicó un tweet con las fragmentos a evitar:

As you make your way through @OurPlanet, here are some moments animal lovers may want to skip:



One Planet: 16:04 - 16:43

Frozen World: 16:29 - 17:47, 32:50 - 33:45, 48:45 - 51:00

Fresh Water: 26:10 - 27:09

Deserts and Grasslands: 28:45-29:10

High Seas: 37:42-37:52 — Netflix US (@netflix) April 10, 2019

De todos modos, el mejor ejemplo lo vimos con 'Bandersnatch', transformando 'Black Mirror' en una especie de capítulo de "elige tu propia aventura". En aquel momento, la plataforma ya aseguró que habría más experimentos de este tipo.