Pluto TV cierra 2021 con 100 canales gratis: así ha evolucionado la plataforma de televisión en directo tras su llegada a España

Pluto TV aterrizó en España en octubre de 2020, lo hacía ofreciendo una buena tanda de canales gratuitos y exclusivos en HD y donde podemos ver desde series y películas, a deportes y documentales completamente gratis y sin necesidad de registro.

La plataforma se estrenaba con solo 40 canales, pero prometían que para cuando terminara el 2021 ya contarían con al menos 100. Y eso es justamente lo que pasará, la plataforma estrenará tres nuevos canales a partir del 6 de diciembre para llegar a la esperada cifra y despedir el año con un catálogo bastante aceptable, especialmente porque no cuesta nada.

Pluto TV y la televisión en directo por Internet en España

2021 fue sin dudas un año extremadamente importante para los servicios de televisión en directo por Internet en España, la llegada de Pluto TV parece haber sido en parte el detonante de una oferta de servicios que se fue multiplicando cada vez más a lo largo del año.

Actualmente hay tantas variedad de oferta en este tipo de servicios, que es posible tener casi 400 canales gratis en tu televisor si los sabes aprovechar todos. Servicios como Tivify, Rlaxx, Plex TV, o incluso los nuevos canales gratis de Rakuten ofrecen básicamente lo mismo: televisión lineal a través de Internet, gratis y sostenida por anuncios.

Sin embargo, donde Pluto TV "brilla" no es solo en su cantidad de canales, con los 100 a los que llegará en diciembre está por encima de todos los demás, apenas superada por Tivify Free que de momento tiene unos 106. Sino en un hecho importante para muchos españoles: todo el contenido en la plataforma está doblado.

Otras plataformas de tv online ofrece muchos canales gratis, pero el contenido suele ser una bolsa mezclada de contenido doblado, otro subtitulado y otro completamente en inglés o idioma original sin subtítulos.

Pluto TV también destaca por su amplia disponibilidad, lo encuentras en iOS, Android, Android TV, la web, Fire TV, Apple TV, Chromecast, Xbox, Playstation, en casi cualquier Smart TV que se te ocurra, y hasta puedes usarlo desde Kodi. La app no pide registro en ningún momento, por lo que ahorra la necesidad de crear una cuenta, y siempre ofrece una guía de programación para comprobar la parrilla y saber qué se emitirá y qué horario.

A nivel funcional poco se le puede pedir salvo quizás mejor calidad visual que HD, pero en general es una plataforma muy estable, fácil de usar, accesible y con bastantes canales. La publicidad no es exagerada, y todos los meses han añadido al menos un par de canales nuevos para ir engordando la plantilla, incluyendo algunos temáticos que van y vuelven según la época.

Es un servicio joven que sigue teniendo mucho potencial para mejorar, su contenido quizás no sea para todo el mundo, y seguramente hay a quien no le interese ni uno de los 100 canales, pero siendo una oferta que realmente no cuesta nada probar, existe la posibilidad de que te saque del aburrimiento así sea por la curiosidad de revisarla. De hecho, a veces nos sorprenden con perlas como que 'Star Trek: Discovery' se vea ahora gratis en Pluto TV tras abandonar Netflix.