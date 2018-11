SnagFilms: mira películas, series y documentales online y gratis desde cualquier lugar

Actualmente existe una enorme oferta de contenidos en linea, de hecho, hay tantos servicios diferentes de vídeo bajo demanda que el uso de BitTorrent ha vuelto a crecer y quizás tenga que ver con toda la competencia que le ha salido a Netflix de plataformas con sus propios exclusivos.

Sin embargo, aparte de todos esos servicios de suscripción, también hay unas cuantas alternativas gratuitas para ver películas y otras hierbas, y no, no son solo sitios de torrents de los perseguidos por la industria, sino más bien plataformas poco conocidas del estilo de SnagFilms.

De hecho, SnagFilms es completamente legal y varios de los miembros de su junta de directivos trabajan o trabajaron en empresas como TimeWarner, AOL, o National Geographic. SnagFilms tiene más de 5.000 películas, episodios de shows de televisión y documentales.

Películas independientes, documentales y cortos de comedia exclusivos

El sitio es completamente gratuito y todos los meses añaden cosas nuevas. Ahora, puede que en SnagFilms no consigas la última película de Avengers ni la última temporada de Juego de Tronos, pero en su lugar consigues un montón de contenido independiente que quizás no ibas a descubrir en otro lado.

La plataforma se describe a sí misma como una que cuenta con "películas y programas de televisión filantrópicos". Además también tienen algunos cortos de comedia exclusivos.

Una de las cosas que más me gusta de este sitio es que no necesitas ni crear una cuenta para usarlo, y tienen aplicaciones para iOS y Android. Su única desventaja es quizás que todo el contenido está en inglés y no tienen subtítulos disponibles.