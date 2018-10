La competencia empuja a Netflix a recaudar 2.000 millones de dólares más en deuda para producir contenido original adicional

A finales de 2017, Netflix anunció que invertiría 8.000 millones de dólares en 2018 en producir contenido original, pero ahora esa cifra no se va a quedar ahí, pues la empresa líder del vídeo bajo demanda acaba de anunciar sus planes para recaudar 2.000 millones más.

Netflix dice que planea usar los fondos para "financiar la adquisición de contenido, producción y desarrollo, gastos de capital, inversiones, capital de trabajo y posibles adquisiciones y transacciones estratégicas". Lo que aumentaría la deuda de la empresa en lo que va de 2018 a más de 10.000 millones de dólares.

La competencia aumenta y Netflix necesita más contenido

Netflix recientemente anunció sus resultados financieros del tercer trimestre de 2018 en el que atribuyeron la suma de casi 7 millones de nuevos suscriptores justamente a su oferta de contenido original. Netflix ya amasa 137 millones de suscriptores en todo el mundo, superando las expectativas que se tenían de agregar alrededor de 5 millones en ese trimestre.

En la carta a los inversores explicaron que necesitan más capacidad de producción, que buscan tener una amplia selección de contenido para maximizar el tamaño de la masa de suscriptores ya que la gente tiene gustos muy diversos que buscan satisfacer.

Netflix quiere producir más contenido y más variado para atraer más suscriptores, pues la gente tiene gustos muy diversos

Además de esto, Netflix necesita diferenciarse puesto que cada vez hay más competencia. Hacen referencia a compañías como WarnerMedia y Disney que están ya preparando sus propias plataformas para distribuir contenido. Además están Apple, Amazon y otros que ya están invirtiendo en contenido original para hacer sus plataformas más atractivas.

En medio de estos competidores masivos en ambos lados, además de las empresas de medios tradicionales, nuestro trabajo es hacer que Netflix se destaque para que cuando los consumidores tengan tiempo libre, elijan gastarlo con nuestro servicio.

Puede que a Netflix no le importe exactamente qué están haciendo empresas como Apple con su inversión en contenido original, pero en ningún momento piensan bajar la guardia con la producción propia para atraer a los usuarios.

El catálogo de Netflix crece a un ritmo desenfrenado

Netflix cada vez ofrece más y más contenido original y es extremadamente necesario para mantenerse a la cabeza de la industria y también para sobrevivir cuando se caliente más la competencia.

Servicios como Amazon Prime Video, Hulu, HBO, etc., ya han empezado a optar por una estrategia similar, y en el horizonte solo se ven más y más competidores, además de bastante contenido licenciado que Netflix ya no podrá tener su plataforma, como pasará con las producciones de Disney ahora que tendrán su propio servicio.

Si miramos los números del Netflix Museum, una base de datos que muestra cómo el catálogo de Netflix ha evolucionado con los años, vemos como la apuesta por contenido original, principalmente en series, ha hecho que que de 530 shows en 2010 tengamos 1569 en 2018, pero el catálogo de películas se haya reducido en más de 2000 filmes.

Pero Netflix apuesta cada vez más por sus propias películas, éxitos como 'To All The Boys I Ever Loved', que fue vista por más de 80 millones de suscriptores y catapultó a la fama a sus estrellas en un par de meses, son un ejemplo de tantos.

Pero en Netflix no puede atribuir su éxito a una sola pieza de contenido, sino a la frecuencia constante con la que sigue añadiendo cosas nuevas. Como ellos mismos explican: