Los streamers de Twitch ya pueden emitir también películas y series, pero necesitarás una cuenta en Prime Video para verlas

Desde marzo, y a causa de la pandemia, se han reducido sensiblemente las oportunidades para quedar con los amigos a ver y comentar una película (no digamos ya si es de estreno).

Han surgido, eso sí, soluciones para intentar suplirlas por quedadas online mediante videoconferencia, recurriendo a herramientas que tratan de coordinar el visionado de las películas; pero termina resultando incómodo y complejo.

Y ni siquiera nos quedaba la opción de recurrir a nuestras plataformas de streaming favoritas porque las películas, al contrario que los videojuegos, no pueden emitirse en directo por razones de copyright. ¿O sí?

Desde Twitch acaban de anunciar una propuesta novedosa para disfrutar de las películas en compañía de nuestra comunidad: una funcionalidad llamada 'Watch Parties' (Fiestas de Visionado) que permite ver películas (y series) grupalmente haciendo uso de Prime Video.

Esa es una de las ventajas de que tanto Prime Video como Twitch sean propiedad de la misma compañía (Amazon): que los problemas de copyright desaparecen.

Pero si ya te estás frotando las manos pensando que esta es una forma de ver películas gratis, te lo puedes ir quitando de la cabeza: tanto el streamer como los usuarios que participen en la retransmisión deberán contar con sus propias cuentas de Prime Video.

Grab your PopCorn and your community.



Watch Parties are now available worldwide to any creator with a Prime or Prime Video subscription. Kick back and enjoy your favorite movie or TV shows together on Twitch.



Learn how to start a Watch Party here: https://t.co/aERXbYMJWY pic.twitter.com/qEyT2myFn1