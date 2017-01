YouTube Red, el streaming de pago de Google, se prepara para llegar a Europa durante 2017

Google lanzó oficialmente YouTube Red en octubre del 2015 en Estados Unidos, y durante los últimos meses el servicio se ha extendido por Australia, Nueva Zelanda, México, Canadá y Corea del Sur. Su acogida no ha sido demasiado buena, pero eso no impide que ya esté negociando para iniciar su incursión en Europa a durante este 2017.

Según ha podido saber el The Telegraph, Google ya está en negociaciones con los titulares de derechos para preparar su llegada a Reino Unido y otros países europeos este mismo año. Aún así, el lanzamiento no está del todo asegurado por el momento, y dependerá de los acuerdos que Google pueda llegar sobre todo con la industria musical.

Si nunca has oído hablar de YouTube Red, que sepas que se trata exactamente de lo que parece: es un YouTube de pago. A cambio de una mensualidad que se espera que valga 9,99 libras en Reino Unido, sus usuairos podrán ver todos los vídeos de YouTube sin publicidad, así como a su servicio de música en streaming estrenado en septiembre, la posibilidad de descargar contenido para verlo offline y un repertorio de producciones propias.

Añadiendo una suscripción de Google Play Music, Google trata de acallar a las voces de la industria musical que se quejan de los pocos ingresos que genera la creciente publicidad de YouTube. También trata de hacerse un hueco entre servicios como Netflix y Amazon Prime tirando de contenido creado por YouTubers y películas de directores independientes.

El reto de hacer de pago lo que es gratis

Sin duda, el reto más difícil para Google será el convencer a los usuarios de pagar por algo que de cierta manera pueden tener gratis. Es verdad que los anuncios cada vez son más largos y molestos en la alternativa gratuita de la plataforma, pero de ahí a convencer a los usuarios de que paguen lo que suponemos que acabarán siendo diez euros al mes hay un trecho.

Por lo tanto, la clave está en la opción musical y en el contenido propio, de ahí que sea necesario que Google llegue a importantes acuerdos con los titulares de derechos. Aquí, el espejo al que debería mirarse es Spotify, ya que ante el mismo problema ha tirado la casa por la ventana presentando agresivos planes familiares.

En noviembre os contamos que el servicio no está terminando de despegar al no conseguir que los usuarios paguen por utilizarlo. Habrá que ver si Google intenta crear algún tipo de reclamo extra para cuando por fin empiece a lanzarse en Europa. Aún no sabemos en qué países específicos será lanzado, pero estaremos atentos para cuando haya más datos.

