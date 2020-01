Google quiere prescindir del User-Agent en las próximas versiones de Chrome

El perfilado de usuarios es la base del negocio publicitario: las empresas del sector recurren a todo tipo de métodos para recopilar la mayor cantidad de información posible con el fin de refinar lo más posible la personalización de sus campañas.

Sin embargo, simultáneamente la preferencia de los usuarios discurre poco a poco por el camino contrario, el de la preservación de la privacidad... lo que obliga a innovar y desarrollar nuevas tecnologías.

En ese contexto se entienden noticias recientes como la pretensión de Google de acabar con el soporte a las cookies de terceros en su navegador Chrome: "El objetivo es hacer de la red un sitio más privado y seguro para los internautas, al mismo tiempo que damos apoyo a los anunciantes".

Pero, además de las cookies, otro de los recursos utilizados para perfilar a los usuarios es el User-Agent. Y la compañía con sede Mountain View también quieren acabar con este último.

Una definición

El User-Agent o 'agente de usuario' es un elemento del protocolo HTTP que nuestros navegadores envían a los servidores a los que nos conectamos mostrando información sobre el propio navegador y sobre nuestro sistema operativo (software y número de versión de ambos, si el sistema es de 32 o de 64 bits, a veces incluso en qué idioma está configurado, etc).

En realidad, un User-Agent es sólo una cadena de texto; veamos aquí un ejemplo (de un Firefox 68 instalado en Windows 10, aquí puedes ver cuál sería el de tu navegador):

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Esta característica ha tenido su utilidad desde que Netscape la implementó en los años 90, pues permitía que las webs ajustaran su código dependiendo de qué navegador se estuviera usando para acceder a ellas.

Sin embargo, también ha generado inconvenientes: muchos navegadores minoritarios han terminado 'haciéndose pasar' por alguno de los principales para garantizar una correcta visualización (Vivaldi, por ejemplo, se hace pasar por Google Chrome en su User-Agent). En palabras de Yoav Weiss, ingeniero de Google, "la detección del User-Agent se ha convertido en una fuente abundante de problemas de compatibilidad".

Y eso por no mencionar que constituye un elemento fundamental de la técnica de 'canvas fingerprinting', que permite recopilar información sobre nuestra 'huella digital' con el fin de vincular nuestra actividad de navegación a un individuo concreto. Pero no se limita al User-Agent: tiene en cuenta también nuestra particular combinación de plugins del navegador, zona horaria, fuentes tipográficas instaladas, resolución del monitor, etc. Con la herramienta Panopticlick, de la EFF, puedes testear tú mismo tu navegador y comprobar cuánta información ofrece a los demás.

¿Qué pretende hacer Google ahora?

Ahora, Google ha decidido poner sobre la mesa un cambio en el uso de esta función: un cambio gradual a lo largo de este año, que pase por restarle importancia y por congelar primero (para no reflejar las actualizaciones del navegador) y unificar después el User-Agent de todas las versiones de su navegador.

Para ello, se adoptaría una cadena de texto genérica que no revele demasiada información sobre el usuario ni sobre su equipo: sólo que está usando un navegador basado en Chromium, y si se encuentra en un equipo móvil o de escritorio. No se plantea eliminar el User-Agent para asegurar la retro-compatibilidad con plataformas web desactualizadas, pero así perdería gran parte de su utilidad para los anunciantes.

Pero Google no busca simplemente vaciar de sentido al User-Agent, sino también introducir la tecnología que lo termine sucediendo. Esta tecnología se denomina Client Hints ('sugerencias del cliente') y permitirá que los servidores soliciten datos concretos sobre el equipo mediante HTTPS... y que los navegadores contesten a las solicitudes en base a la configuración previamente aprobada por el usuario (que puede negarse a facilitar ningún dato).

Apple (desarrollador de Safari), Mozilla (desarrollador de Firefox) y Microsoft (desarrollador de MS Edge) se han mostrado favorables a la propuesta de Googlee, pero aún no han dado detalles sobre cuándo o cómo se sumarán a la misma.

Vía | ZDNet