Microsoft Edge 83 nos trae sincronización de extensiones, mayor protección contra descargas peligrosas, y perfiles automáticos

Microsoft Edge acaba de ganar unas cuantas funciones importantes y muy útiles. Por ejemplo, las extensiones que descargues ahora se sincronizan entre todas tus instalaciones de Edge, y los perfiles automáticos te permiten iniciar sesión en el mismo sitio web con diferentes cuentas según el perfil que elijas.

El nuevo Microsoft Edge basado en Chromium se estará actualizando a la versión 83 de forma progresiva para todos los usuarios en los próximos días. Así como pasara con el mismo Google Chrome 83, y debido a la crisis del coronavirus, nos hemos saltado la versión 82.

Novedades para perfiles, extensiones, Microsoft Defender, colecciones, y manejo de cookies

Con Edge 83 el cambio automático de perfil está disponible para ayudarte a llegar al contenido fácilmente a través de los perfiles. Por ejemplo, si utilizas varios perfiles en tu trabajo y entras a un sitio que requiera la autenticación de tu cuenta de trabajo mientras estás navegando desde tu perfil personal, Edge te mostrará un aviso para cambiar al perfil de trabajo automáticamente sin tener que autenticarte en él.

Es decir, puedes elegir entre perfiles de trabajo, o personales o cualquier otro, y el sitio web simplemente se abrirá en tu perfil correspondiente con la cuenta correspondiente. Esto es muy útil para mantener tus datos personales y de trabajo separados sin demasiado esfuerzo. Si no quieres que la función te pida que cambies de perfil, puedes elegir la opción "no me preguntes de nuevo" y se te quitará de en medio.

Otra novedad bastante útil es la sincronización de extensiones, esto quiere decir que todas las extensiones que instales desde cualquier versión del navegador, sea Beta, Canary, Dev, o entre sistemas operativos (Windows 7, 8.1, Windows 10 o macOS) se instalarán automáticamente en las demás versiones en las que hayas iniciado sesión con la misma cuenta de Microsoft.

Otras novedades incluyen la posibilidad de excluir cookies específicas de las que se eliminan automáticamente al cerrar el navegador, si es que usas esa función. Esto evita que se cierre sesión en sitios donde prefieres mantenerla abierta en el próximo inicio.

Las colecciones también se han mejorado y ahora es posible arrastrar y soltar cualquier ítem a una colección sin tener que abrir la colección. También se puede ahora añadir múltiples ítems a una colección a la vez en lugar de uno por uno.

Y, Microsoft Defender ahora ofrece mayor protección contra sitios maliciosos que hacen redirecciones engañosas o que ofrecen descargas potencialmente peligrosas. Además de esto, gracias a Chromium, también es posible activar las funciones experimentales para agrupar pestañas o bloquear anuncios que consumen mucho CPU y batería.