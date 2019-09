Microsoft piensa traer Edge Chromium a Linux y quieren saber qué opinan los desarrolladores

Hace unos seis meses que el nuevo Microsoft Edge basado en Chromium llegó a formar parte del panorama actual de navegadores. Desde entonces bastante ha ido avanzando el proyecto, y actualmente contamos con versiones Beta, Dev y Canary para Windows 10, Windows 7 y 8.1, e incluso para macOS.

Básicamente solo nos faltaba una versión para Linux para hablar de un navegador del todo multiplataforma, y aunque inicialmente Microsoft solo había dicho que les gustaría considerarlo a futuro, ahora parece que están tomándose el tema más en serio y quieren saber lo que opinan los desarrolladores que usan Linux al respecto.

🚨🔥We on the @MSEdgeDev team are fleshing out requirements to bring Edge to Linux, and we need your help w/ some assumptions!🚨🔥



If you're a dev who depends on Linux for dev, testing, personal browsing, pleasetake a second to fill out this survey! 📝https://t.co/PCerGONmCG