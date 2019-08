Llevo un mes usando Microsoft Edge Chromium y ya se ha convertido en mi navegador predilecto

Han pasado cinco meses desde que el nuevo Microsoft Edge basado en Chromium se lanzara oficialmente en versión preliminar. Las primeras en ver la luz fueron las versiones Dev y Canary para Windows 10, y desde entonces mi interés y curiosidad por el desarrollo de este navegador ha ido creciendo.

En un principio lo probé de forma relativamente superficial y aunque la experiencia fue bastante buena, por estar solo disponible en Windows 10 y ser un proyecto muy verde, lo dejé enfriar. Al poco tiempo llegó la primera versión para macOS, y me animé a darle una nueva oportunidad. El rendimiento ha sido tan bueno y las mejoras tan constantes que desde hace más de un mes es mi navegador principal.

El estado actual de Microsoft Edge Chromium

Edge Chromium, de momento, no tiene una versión estable oficial, aunque hace unos días se filtró una basada en Chromium 77 y a las pocas horas ese mismo día finalmente se abrió el canal beta, es importante que sepas que Microsoft no ha liberado aún una versión lista para todo el público.

El nuevo canal beta es el más estable de todos y recibirá actualizaciones mayores cada seis semanas. Con un canal beta ya entre nosotros, decidí que era un mejor momento para recomendar a nuestros lectores que le den una oportunidad a este navegador.

No, no lo recomiendo como navegador principal, especialmente si quieres estabilidad, puesto que las experiencias pueden variar entre entornos y equipos, y por más que yo haya experimentado cero problemas, puede que este no sea tu caso. Si no te sientes cómodo con la idea de hacer de conejillo de indias y probar software inestable en tu ordenador, esto no es para ti.

Todo lo bueno de Chrome con todo lo bueno de Edge

Aunque el Microsoft Edge clásico de Windows 10 nunca logró encontrar mucho público y por algo ha sido abandonado en pro de este proyecto basado en Chromium, no se puede negar que Microsoft le añadió más de una característica interesante y útil a su navegador insignia de corta vida.

Muchas de esas funciones y características se encuentran ahora en Edge Chromium, y no solo eso, también están ayudando a mejorar Chrome, como por ejemplo, ofreciendo un menor consumo de batería en los portátiles.

Lectura de voz en Microsoft Edge con selector de voces y velocidad

"Edgium", como le han comenzado a llamar algunos, tiene cosas geniales, como un modo de lectura en voz alta (Read aloud) que puedes configurar para que una de muchas voces a elegir te lean el texto que aparece en pantalla.

Aparte de eso no olvidemos que Edge también cuenta con un excelente modo de lectura que nos ofrece el texto sin distracciones, al estilo de servicios como Pocket o Instapaper.

Modo lectura de Edge

En la versión Canary acaban de lanzar las colecciones que te dejan guardar grupos de enlaces con texto y anotaciones que puedes hasta enviar a Excel en un click. Hace poco añadieron la opción de eliminar todo el historial de navegación al cerrar el navegador, sin necesidad de usar una pestaña privada.

También están experimentando con una función de prevención de rastreo diseñada para evitar que una web en la que ni siquiera estás entrando, haga seguimiento de tus pasos. Cuentas con cosas simples pero que se agradecen, como la opción de mostrar solo el icono de los sitios en la barra de favoritos.

En Edge Chromium puedes elegir todos los datos que se borran cada vez que cierras el navegador

Las versiones Dev y Canary tienen sincronización de contraseñas y formularios (direcciones, números de teléfono, etc.) a través de la cuenta de Microsoft. También cuentas con un traductor integrado gracias a Microsoft Translator, y por supuesto, un corrector ortográfico, el mismo que usa Windows 10.

A todo esto le sumamos la velocidad a la que nos tiene acostumbrados Chrome, la amplia compatibilidad con la web, la enorme librería de extensiones, que si bien Edge tiene su propia tienda, puedes usar cualquier extensión para Chrome si permites la instalación externa.

¿Por qué Edge y no otro navegador basado en Chromium?

Navegadores basados en Chromium no faltan, en Genbeta hablamos constantemente de ellos como alternativas más que viables. Vivaldi, Opera, Brave y compañía, ofrecen todos diferentes beneficios y honestamente, son todos más interesantes que Chrome.

Uno de mis favoritos personales siempre ha sido Opera, hasta hace poco lo consideraba la mejor opción para el que usa Chrome y quiere cambiar de navegador, pero ahora, para mi esa mejor opción ha pasado a ser Edge.

Es una cuestión personal y de lo que necesito, aunque he logrado usar Opera como navegador principal por un buen rato, no ha sido una experiencia libre de problemas, tarde o temprano por alguna razón regresaba a Chrome, y usualmente tiene que ver con responsividad o batería. Opera a veces se pone muy lento, especialmente en macOS. Lo mismo pasa con Vivaldi, aunque hace poco lanzaron una actualización para mejorar la estabilidad en Mac.

Es lo mismo que me ha pasado con Firefox, mis principios y yo quisiéramos usar solo el navegador de Mozilla, que parece que terminará siendo la única alternativa a este mar de chromiums, pero en mi experiencia termina consumiendo más batería en el portátil porque sobrecarga más al procesador. Y ni hablar de los problemas al navegar en servicios de Google como YouTube, un drama real que cuenta con historias de sabotaje y demás y que muchas veces se escapan de las manos de Mozilla.

Edge Chromium es rápido, consume menos recursos que Chrome, funciona excelente en Windows 10 y está casi a la par en macOS

Cuando reproduces contenido multimedia en Edge, el menú flotante de Windows 10 lo reconoce y puedes usar los botones especiales de tu ordenador para controlarlo todo

En todas las semanas que he estado usando Edge no solo he disfrutado de un navegador bastante rápido, sino uno que consume menos recursos que Chrome, con un rendimiento excepcional, especialmente en Windows 10, y bastante equiparable en macOS. Esto último es importante para mi, porque idealmente prefiero usar el mismo navegador en ambos sistemas.

Todas las extensiones que estoy acostumbrada a usar están ahí presentes. El navegador se siente mucho más responsivo que el mismo Chrome cuando empiezo a pasar de la docena de pestañas abiertas. La reproducción multimedia en Windows 10 es una pasada, con integración con las teclas especiales y el menú de reproducción del sistema.

La sincronización funciona perfectamente, especialmente si eres de los que usa el Windows Timeline o además sincroniza con Android, tienes todo a la mano todo el tiempo. Mucha gente al probarlo siente que es igualito a Chrome, y en parte lo es y en parte no. De momento me parece mejor, al menos para lo que yo necesito.