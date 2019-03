Probamos el nuevo Edge basado en Chromium y te explicamos cómo puedes probarlo tú también

Una de las noticias que sin duda ha hecho más ruido en los últimos meses es la decisión de Microsoft de pasar a basar su navegador Edge en Chromium, el proyecto open source de Google en el que se basa el mismo Chrome, y traerlo a otras versiones de Windows y a macOS.

Aunque ya sabemos que inicialmente solo estará disponible en Windows 10 de 64 bits y ni siquiera se ha lanzando la primera versión para Insiders, gracias a una filtración, es posible probar el Edge basado en Chromium en versión preliminar. Nosotros le hemos echado un vistazo y te contamos cómo hacerlo tú mismo si estás interesado.

La filtración del ejecutable es cortesía del usuario de Twitter wbpluto, este ha subido el binario a Mega y ha publicado la clave para descifrar el archivo en un tuit. Solo es cuestión de entrar en el enlace y pegar la llave.

Chromium insided Microsoft Edge 75.0.109.0 is here: https://t.co/GhqctDZot1 DecrypKey: qL4ujrmtyKoUpWN6mDScMtg1iuqEEvEX88Ags40-lXY



