El misterioso caso de cómo un cambio el en buscador de Google estaba colgando Microsoft Edge

Hace algunos días los usuarios de Microsoft Edge comenzaron a reportar problemas con el navegador al escribir texto en la barra de direcciones: Edge estaba sufriendo cuelgues aleatorios a través de todas las versiones (estable, beta, dev y canary).

El equipo de Edge sugirió entonces que aquellos que estuviesen experimentando el problema podían desactivar las sugerencias de búsquedas o simplemente cambiar de buscador por defecto, ya que los cuelgues solo ocurrían si el buscador establecido en Edge era Google. El problema ya ha sido solucionado, pero las causas de su existencia son un tanto extrañas.

Thanks for everyone's patience while we investigated! We believe this to be resolved now. We encourage you to revert your browser settings that you may have changed, and let us know if you are still experiencing any crashes typing into the address bar. https://t.co/Icx2qR3UHM