No es posible acceder al nuevo YouTube desde Microsoft Edge basado en Chromium, Google no lo soporta

Primero fueron los mensajes de incompatibilidad con Google Docs, y ahora también vemos que no es posible acceder a la experiencia moderna de YouTube desde el nuevo Microsoft Edge, si entras a la web de vídeos se te mostrará el viejo YouTube.

Si quieres disfrutar del YouTube "nuevo" que tiene más de dos años disponible y estás usando la versión preliminar de Edge basado en Chromium, lo sentimos, pero Google no le da soporte. Te recomiendan, por supuesto, claro que sí, que pruebes instalar Google Chrome.

Por supuesto, todo esto podría cambiar una vez que Microsoft Edge salga de versión preliminar, de momento solo tiene versiones Canary y Developer. Google, en teoría, les dará soporte cuando lancen una versión estable, pero mientras tanto ¿cómo probamos el rendimiento de los sitios de Google en este Edge si Google los bloquea?

Google tiene todas las cartas en este juego

Mensaje que aparece si intentas entrar a Youtube.com/new desde Microsoft Edge Chromium

Esto es un bloqueo a nivel del user agent, no es realmente porque las webs no vayan a funcionar o tu ordenador vaya a explotar por ello. Con el caso de Google Docs, supimos que Microsoft hizo algunos cambios en Edge (entre los que eliminó un montón de cosas) que hacen que, como explicó la misma Google, los sitios de la empresa no puedan identificarle como un navegador conocido y por lo tanto lo muestra como no soportado.

En caso de que no entiendas del todo, el user agent o "agente de usuario" es una cadena de texto que identifica a la aplicación que usas para acceder a la web ante el servidor al que intenta acceder. Los navegadores tienen un user agent predeterminado dependiendo de varias cosas, por ejemplo, si el user agent dice que es un navegador móvil, una web puede usar esta información para mostrarte directamente la versión móvil, también puede usarlo para bloquearte el acceso porque no vas a poder tener la mejor experiencia, o simplemente el sitio no está diseñado para ello.

Esto lo hicieron con Edge y con otros navegadores antes. Muchos nos cansamos de ver mensajes de que el viejo Inbox solo funcionaba en Chrome, o lo mismo pasaba con algunos de los servicios de mensajería de Google.

Este tipo de cosas sin duda generan malestar entre los usuarios y en busca no de la mejor experiencia, sino de la única experiencia disponible, terminas optando siempre por Chrome. Teniendo en cuenta que sobran historias de cómo algo similar pasó con Firefox tras la llegada de Chrome, un ex directivo de Mozilla los acusó no hace mucho de sabotaje, y también lo han hecho otros desarrolladores de Edge.

Lo que es más descabellado de todo esto, es que estemos hablando de un navegador basado en el mismo Chromium, un navegador que se está enfrentando a estas limitaciones antes de salir de la incubadora. Un navegador que en teoría tiene la misma base del Chrome de Google salvo por los servicios de Google, pero que aparentemente no es compatible con Docs o el nuevo YouTube por razones que probablemente solo entienden bien en Google.