El nuevo Vivaldi 3.4 llega con un juego cyberpunk integrado que va mucho más allá del dinosaurio de Chrome

Vivaldi acaba de lanzar Vivaldi 3.4, y entre varias novedades importantes, ahora cuenta con un juego integrado llamado Vivaldia, un arcade cyberpunk que imita a los clásicos scrollers laterales, y se puede jugar tanto cuando tengamos conexión como cuando no, aunque no aparecerá automáticamente cuando no no estemos conectados.. Está disponible para Windows, macOS, Linux y también Android, y se puede acceder dirigiéndonos a “vivaldi://game” en la barra de navegación.

Otra opción para acceder a Vivaldia es utilizar un botón/enlace que hay en la página de inicio del navegador. En Android se puede jugar tanto vertical como horizontal, con botones táctiles en pantalla. En escritorio, soporta mando, pero por defecto se juega con espacio, W, A, S, D o las teclas de dirección.

Cada vez hay más respuesta al juego del dinosaurio de Google

En 2014, Google lanzó 'Chrome Dino Run', más conocido como "el juego del Dinosaurio de Chrome". Desde ese momento, muchos usuarios, cada vez que se quedaban sin conexión o una web no estaba disponible, jugaban a dar saltitos sobre los famosos cactus del desierto. El éxito fue tan grande, con 270 millones de partidas cada mes, que el equipo de Chrome lo acogió como mascota oficial.

Recientemente, también le ha seguido el equipo de Microsoft Edge, que ha incorporado un juego para surfear en tres modos, de forma muy similar al 'SkiFree', un juego gratuito que Microsoft lanzó en el Entertainment Pack 3 para Windows en 1991. Suponen un avance respecto a 'Chrome Dino Run', y resulta muy simpático ver cómo se van haciendo más complejos a nivel de gráficos y jugabilidad e incluso historia, aunque en este caso se centre en disparos.

Además de Vivaldia, Vivaldi 3.4 llega con opciones como el auto-refresco de pestañas, ideal para que el navegador recargue webs que nos interesa tener actualizadas sin nuestra interacción, pudiendo elegir el usuario el tiempo de actualización. Gracias a la personalización de menús contextuales, el usuario puede ahora cambiar el orden de los elementos, incluso cambiar sus textos con emojis.

Descarga | Vivaldi 3.4