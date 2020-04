Opera le ha estado mostrando a algunos usuarios publicidad de Disney+ encima de la web de Netflix

En algo que Opera calificó de básicamente ser un experimento, el navegador alternativo estuvo mostrando anuncios sobre la web de Netflix para algunos de sus usuarios. Lo interesante aquí es que la publicidad es de uno de los nuevos rivales más importantes de Netflix: Disney+.

La otra cosa interesante es la forma en la que se están mostrando los anuncios, como overlays justo encima de la interfaz de Netflix de forma nada discreta y que podemos calificar de cuestionable. Opera dice que esto era una prueba limitada y que ya se ha detenido, pero no sin causar molestia e indignación a sus usuarios.

Anuncios intrusivos en un navegador que viene con adblocker

Son bastantes las quejas que podemos encontrar en Twitter de los últimos días sobre estos anuncios que los usuarios de Opera comenzaron a ver al entrar a Netflix desde el navegador. Y es que se emplazan en un sector bastante grande de la esquina superior izquierda de la pantalla.

look what my browser #opera just did when I tried to open #netflix .... a #DisneyPlus ad appeared ... pic.twitter.com/mciZHPfDBj — Michail Ostrowski (@schifty1988) March 25, 2020

Whoa @opera ... WTF is this? Are you inserting an ad for Disney+ on top of my Netflix login screen? That's really not ok. pic.twitter.com/sb3vB0iPLJ — Aram Zucker-Scharff (@Chronotope) March 28, 2020

Disney+ ads pop up in the top left in Opera now automatically if you open https://t.co/rx4Ti3I14q XD



(in before everyone goes crazy at me for using a different browser from them) pic.twitter.com/fF31GINpnK — pika³ (@pikathree) March 28, 2020

Según este usuario que muestra una captura en Android, la cosa es aún peor en la versión móvil de Opera. El anuncio tapa más de la mitad de la pantalla.

This also happens on Opera for Android. pic.twitter.com/2ZOzdrG1MJ — Bradley Farless (@BradleyF81) March 29, 2020

No podemos evitar pensar en el doble rasero que significa esto, especialmente porque Opera es un navegador que se jacta de tener un bloqueador de anuncios integrado, pero al mismo tiempo intenta hacer negocio con publicidad y recurriendo a prácticas como esta.

Una cosa es mostrar anuncios en la página de inicio, algo que también está haciendo Opera con Disney+ insertando ads en la página de nueva pestaña, un espacio propio, y otra muy distinta es básicamente secuestrar un segmento de una web ajena como la de Netflix para mostrar publicidad, que de paso es de un rival directo.

Hey @opera Bros, how many times do I have to decline the pop-up ads in your Browser for Disney+ before I stop receiving them? — Bradley Farless (@BradleyF81) March 29, 2020

@opera

if I see another Disney banner appear on my starting page, I change the browser!

😒 — minodesign (@minodesign) March 25, 2020

@opera guys, inlove your mobile browser and i recommend it to my friends, but these enforced Disney channel overlays could change that very quickly. — Michael Grey (@Mikes005) March 29, 2020

Is anyone using the browser opera? Mine seems to have started spamming me with with suggesting I join Disney+ - I thought these people were able to see what what I am actually interested in. I would like not to see these ads every time I open a new tab. Any ideas? — Elizabeth Hilliard (@sothisisliz) March 25, 2020

Goddammit Opera, I already told you no! pic.twitter.com/WtRn130xTM — Red Rachel (@RachRua) March 26, 2020

Er ... Screw this ... @opera just advertised disney+ in my new tab page ... Even if I wanted the service ... NO! Very bad.



Between this, it's still adding back tiles that are clearly advertising ... and no ability to default startpage ... i'm done. What an awful experience. pic.twitter.com/buQPbEM5dO — Eliot Cole (@cole_eliot) March 26, 2020

@opera Why are you dropping Disney shite onto my speed dial? Will you please stop that? pic.twitter.com/sIjKg4sa1d — Glenn Coutts #SupportAlexSalmond #ClearOutTheCabal (@GlennCoutts) March 25, 2020

Las quejas en Twitter fueron bastantes, pero se detuvieron hace unos tres días. Experimento o no, Opera enfadó a más de algún usuario con esto. Curiosamente, la gente de Vivaldi y los fans de Brave no perdieron tiempo en introducirse en más de uno de estos tuits para aprovechar y plantarse como alternativas.

