Este cómico anuncio de Excel ya presumía hace 30 años de las herramientas por las que hoy es la referencia de las hojas de cálculo

El primer software de hoja de cálculo de Microsoft salió al mercado en 1992 con el nombre de Multiplan —desarrollado por Charles Simonyi, de quien hemos escrito recientemente aquí—; alcanzó gran popularidad en los sistemas CP/M, pero en MS-DOS no fue capaz de competir con el rey del sector, Lotus 1-2-3.

La primera versión de Microsoft Excel salió al mercado en septiembre de 1985, y lo hizo únicamente para sistemas Macintosh: a Windows 1.0 aún le faltaban dos meses para salir al mercado. Excel tardaría dos años en lanzar su versión 2.0 y desembarcar en los entornos gráficos Windows que venía desarrollando la misma compañía.

Otros tres años después, llegaría Excel 3.0, que implementaba por primera vez las barras de herramientas, las herramientas de dibujo o los gráficos 3D. Y por fin, en 1992, llegaría Excel 4.0, la primera versión de este software que podríamos considerar "popular".

Para entonces, los entornos Windows de 16 bits triunfaban ya en las empresas, y la tardanza de Lotus en desembarcar en los mismos (confiado en su posición dominante en el mercado MS-DOS) había erosionado su cuota de mercado de forma irremediable.

"Mi hoja de cálculo no hace eso"

Microsoft sabía que con Excel 4.0 tenía que hacer una campaña publicitaria fuerte que lo consolidara como estándar de facto de las hojas de cálculo, y decidió lanzar este anuncio televisivo que cumple ahora 30 años:

El vídeo muestra a dos empleados de una gran empresa que deben exponer ante su jefa en unos minutos las proyecciones de los "nuevos paquetes de vacaciones", una información aparentemente imprescindible para cerrar un trato comercial. La hoja de cálculo que necesitan no está creada, y deben finalizarla en el plazo de tiempo que su ascensor tarda en subir hasta el piso en el que les esperan.

De modo que uno de ellos le pide al otro que le sujete el portátil (una tarea meritoria, pues los de aquel entonces eran mucho más pesados que los actuales), mientras abre el Microsoft Excel, recién lanzado al mercado, que ha instalado hace poco en el mismo.

—Ahora estate quiero, estoy a punto de realizar un milagro. —Estás loco, no hay tiempo

Mientras el primero le va contando paso a paso lo que está haciendo para elaborar la hoja de cálculo —bien es cierto que no que muy compleja—, su escéptico colega no deja de pensar en excusas que pueden ponerle a la jefa para justificar que no hayan podido tener a tiempo el documento.

Confiado, su compañero le va explicando cómo funcionan determinadas funciones estrella de Excel, como el relleno automático de datos (pone los datos de los trimestres primero y segundo, y la función se encarga de completar la tabla con los dos siguientes trimestres).

"Mira esto: Excel recoge las tendencias totales, trimestres, fechas… y me hace hace las proyecciones".

A continuación repasa la introducción de títulos, la aplicación de formato de moneda a las cifras y la aplicación de estilos "diseñados profesionalmente" a la tabla. "No puedo creerlo, ¡lo tienes! ¡Esto es un milagro!", grita su amigo mientras sus compañeros de ascensor no dejan de aseverar por detrás "Mi hoja de cálculo no hace eso".

Las reacciones de los usuarios actuales que han visto el anuncio en YouTube en los últimos días se dividen en dos grandes grupos: