Hay quien está usando Excel para hacer punto de cruz. Es una fantástica idea para crear plantillas

Si hay un software que he amado a lo largo de mi vida usando ordenadores, ese es Excel. Me parece que el programa de hoja de cálculo de Microsoft es una auténtica joya que te hace la vida más fácil solo con saberte las fórmulas básicas, pasando por usos tan sencillos como crear un horario y una factura a hacer gráficas, cálculos y simulaciones que tanto me tocó representar en la carrera. Pero Excel es mucho más.

Sí, hemos visto hojas de Excel que no creeríais y también hasta un CPU completo que permite ejecutar programas. Lo mejor es que no hacen falta grandes conocimientos del software de ofimática para hacer virguerías y para muestra, un botón patrón para hacer punto de cruz en Excel, una forma diferente de crear tus diseños.

Cómo usar Excel para crear plantillas de punto de cruz

Como cuenta María Antonia en su perfil de Twitter con una publicación que casi atesora tres millones de visualizaciones, Excel también sirve para hacer punto de cruz. Visto el éxito, ha contado cómo lo hace y la verdad es que es sorprendente por lo fácil que es (hace falta paciencia y cuidado, eso sí) y los buenos resultados.

Vaya por delante que ya hay páginas y aplicaciones para convertir imágenes y textos en guías para punto de cruz de forma automática, siendo este procedimiento de Excel más manual y personalizable. Por este motivo recomienda Excel para proyectos sencillos de punto de cruz.

El punto de cruz es, en palabras de Maria Antonia, una especie de Pixel Art análogo, por lo que el objetivo es tomar la cuadrícula de Excel y rellenar las casillas para construir el dibujo que luego llevaremos a los tejidos.

Y así es como comienza: adaptando la rejilla de Excel con sus celdas cambiándolas de tamaño. Así, como la fila estándar de Excel tiene 20 píxeles de alto, entonces habrá que ajustar el ancho también a 20 píxeles y guardar la plantilla para futuras creaciones

Para simplificar el proceso después, Maria Antonia recomienda ponerle borde a todo, ya que será más fácil contar las puntadas. A partir de aquí, imaginación al poder: puedes preparar abecedarios, buscar patrones sencillos para copiar cuadro por cuadro en la plantilla. Cuando el resultado te convenza, ya estará listo para pasar a tejidos. Además facilita un documento de Google con varias plantillas.





