Así puedes saber si estás obligado a presentar la Renta 2023: siempre es mejor consultarlo antes de darlo por supuesto

A la hora de hacer la declaración de la Renta 2024 mucha gente se puede llegar a preguntar si están obligados a hacerla o no. La regla general se rige por la cantidad de ingresos que has tenido en el año, así como la cantidad de pagadores, entre otros factores. Pero es difícil quedarse tranquilo cuando estamos en medio de uno de los trámites más importantes del año si pensamos que no estamos obligados a hacerlo.

Ante este caso, vamos a poder tener una forma de saber de manera oficial si estamos obligados o no a presentar el modelo 100. Y esto es algo que se hace descargando el propio borrador para poder cargar todos nuestros datos con el objetivo de que el sistema nos diga si cumplimos los requisitos o no.

Hacienda te dice en su borrador si estás obligado a hacer la Renta

De esta manera, 22.000 euros es el tope fijado que de manera general nos permite no presentar la Renta 2023. Este baja hasta los 15.000 euros en el caso de que existan dos pagadores (siempre que la suma del segundo pagador y el resto sume los 1.500 euros). Pero además hay casos especiales como el de los autónomos que siempre estamos obligados a presentar la Renta, quien haya tenido ganancias patrimoniales superiores a 1.600 euros o incluso cuando se ha cobrado el IMV.

Ahora bien, para tener confirmación por parte de Hacienda, lo que vamos a hacer es entrar dentro de la web de la Agencia Tributaria, y acceder al sistema de RENTA WEB. Aquí, tras identificarnos con referencia, Cl@ve o certificado digital vamos a acceder al propio borrador donde cargaremos toda la información de los datos fiscales.

Una vez dentro del borrador, y cuando esté todo completo, en la parte superior del programa habrá que pulsar en Resumen de la declaración. Aquí, además de ver en cabecera la cantidad de dinero a ingresar o a devolver, también se puede ver el texto 'NO OBLIGADO'. Esto indica que la Agencia Tributaria sabe de manera clara que con los datos introducidos puedes librarte de presentar la Renta 2023. En el caso de que no salga, es posible que puedas librarte pero ya tienes que ir con más cuidado revisando todos los casos especiales.

Algo que siempre digo en cada campaña de la renta, es que no pasa nada por ver el borrador y el resultado. Hay gente que ha trabajado poco en el mes pero le han retenido en sus nóminas. En este caso no van a estar obligados a presentar la declaración, pero si que le salen a devolver unos pocos euros. En estos casos es interesante presentar el modelo 100, porque aunque sea poco dinero al final le corresponde a esa persona.

