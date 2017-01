Cómo añadir un mensaje personalizado al inicio de Windows

Si usas un PC en tu lugar de trabajo propiedad de la empresa, es probable que hayas visto un aviso legal que aparece antes de iniciar sesión en Windows. En este artículo te enseñaremos cómo puedes reproducir dicho aviso en tu PC doméstico, con el texto que tú quieras: desde un saludo a una frase motivadora, que últimamente parecen estar muy de moda.

Repetimos: estos mensajes se suelen usar en entornos empresariales, pero puedes escribir lo que quieras en ellos para que tu ordenador muestre cualquier texto justo antes de iniciar sesión en tu sistema operativo. Es un proceso muy fácil, que te va a llevar unos pocos minutos y que le va a dar un toque de personalidad a tu ordenador.

Una cuestión de editar archivos

En primer lugar, descarga este archivo y descomprímelo. Ha sido creado por los editores del medio How To Geek, así que no temas: es totalmente seguro. Se trata de un pequeño hack del registro de Windows, con el que podrás colocar el ya citado mensaje en tu pantalla.

Cuando hayas descomprimido el ZIP, verás que contiene dos archivos: Add legal notice to startup y Remove legal notice from startup . Nos interesa el primero de ellos. Haz clic con el botón derecho en él y selecciona la opción "Editar". Se abrirá una pantalla del bloc de notas como la que puedes ver a continuación:

Verás dos campos de texto con el texto "Type Your Title Here". Sustitúyelo por uno de tu elección manteniendo las comillas. Para el ejemplo hemos elegido uno cualquiera:

Cuando lo hayas hecho, guarda el archivo y haz doble clic en él y ya está, tu mensaje se habrá añadido con éxito y aparecerá justo antes de que inicies sesión. Cuando quieras eliminarlo, basta con que hagas doble clic en Remove legal notice from startup para que desaparezca sin dejar rastro.

Como puedes comprobar es algo muy sencillo, que no lleva apenas tiempo y que te permite personalizar un poco más tu PC sin ponerlo en riesgo. Es un pequeño truco que lo único que hace es cambiar una clave del registro sin perjuicio para tu sistema operativo, y que luego puedes volver a dejar como estaba en cualquier momento.