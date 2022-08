Cómo regresar al diseño anterior de Gmail: da marcha atrás es posible con solo 3 clics

Al entrar a Gmail en estos últimos días te habrás encontrado una gran sorpresa: el diseño ha cambiado totalmente para hacerlo mucho simple. Este cambio ya se anunció la semana pasada y la llegada en escalada se está completando, haciendo que se luzca un diseño que a mucha gente le encanta, pero a otros no.

Pese a que Google ha tratado de dar una mayor armonía a este servicio con la integración con otros servicios como por ejemplo de Meet, chats o espacios, y gente que no es fanática de este. En este caso se prefiere estar en la apariencia anterior y no disfrutar de las ventajas con las que se pueden contar. Y si te sientas identificado con esto, tenemos buenas noticias: vas a poder volver atrás.

Un vistazo a… ¡GOOGLE DRIVE ESTÁ LLENO! Cómo liberar espacio de Gmail, Google Drive y Google Fotos XTK Basics

Cómo eliminar el nuevo diseño de Gmail y volver atrás

Actualmente este diseño está en un proceso de completa adaptación. Durante los meses anteriores los usuarios lo hemos podido probar de manera voluntaria, pero en la última semana se ha implantado de manera generalizada. Si bien, no es obligatorio su uso y siempre se puede dar marcha atrás si no te termina de convencer accediendo a la configuración de Gmail. Para ello, simplemente se tienen que seguir los siguientes pasos:

Accede a Gmail en cualquier navegador.

Haz clic en el engranaje de configuración que se encuentra en la esquina superior derecha, al lado de tu imagen de perfil de Google.

Haz clic en Volver a la vista original.

Aparecerá un cuadro de diálogo donde introducir el motivo por el que no te gusta esta nueva vista con el objetivo de hacer cambios.

Pulsa sobre Recargar.

En el caso de que te arrepientas y quieras volver atrás, simplemente deberás realizar los mismos pasos para que aparezca Probar la nueva vista de Gmail con el objetivo de recuperar la nueva interfaz de usuario. De esta manera se garantiza en todo momento que el usuario tenga la capacidad de elegir en todo momento donde quiere ubicarse en lo que refiere a las versiones disponibles.

Lo que no conocemos a día de hoy es si en las próximas semanas desde Google van a hacer completamente obligatorio este diseño. Es decir, que no se pueda dar marcha atrás y aunque no te guste te vas a tener que habitual a él. Como decimos, se está ante un proceso de adaptación que puede tener muchos flecos por resolver en estos momentos.