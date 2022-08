Esta es la forma más fácil de saber si un usuario te sigue en Instagram

Sí, no hay ninguna duda, que alguien no te siga en Instagram es completamente un problema del primer mundo. Sin embargo, aquí estamos, y en este artículo hemos querido ofreceros una pequeña guía sobre la manera más fácil de averiguar si alguien te sigue en Instagram.

La red social lleva años siendo una de las referentes en el sector, aunque todavía le queda margen de mejora (y unos cuantos pasos que dar atrás según las Kardashian). En lo referente al sistema de seguidores y seguidos, dista de plataformas como Twitter en un pequeño detalle: cuando vamos a un perfil no aparece directamente si esa persona nos sigue.

Cómo saber quién nos sigue en Instagram fácilmente

Si te encuentras en el perfil de un usuario en concreto, verás que en ningún sitio aparece si esa persona nos sigue de forma directa, algo que, como hemos mencionado, ocurre en plataformas como Twitter. De hecho, en esta última mencionada, nos aparece el cartel de 'Te sigue' al lado del nombre de usuario para advertirnos de que esa persona se encuentra entre nuestros seguidores.

En Instagram también es muy fácil averiguar si una persona nos sigue, aunque el procedimiento no es inmediato. Así que, si lo que quieres es saber si una cuenta en concreto te sigue, lo único que tienes que hacer es entrar al perfil de la persona en cuestión y pulsar sobre 'Siguiendo'. De esta forma, podrás conocer a todas las personas que ese usuario sigue.

Sin embargo, no hace falta que nos busquemos en esa lista, ya que si esa persona nos sigue, nuestra cuenta en la sección mencionada debería de aparecer en primer lugar. Así que, no hace falta que lo sigas intentando, ya que si tu cuenta no se encuentra en la primera posición de la lista, tristemente no te sigue.

Otro detalle a tener en cuenta es que, si la persona te sigue en Instagram, pero tú no, en el botón para comenzar a seguirle aparecerá 'Seguir también' en vez de solamente 'Seguir'.

Por otro lado, si te acuerdas del nombre de usuario de la persona, siempre puedes ir a tu propio perfil, y en el apartado de 'Seguidores', ver si esa persona aparece en el listado.

Cómo saber quién nos sigue en Instagram con apps de terceros

Para ampliar las funciones que nos ofrece de serie Instagram, siempre podemos optar también a instalar alguna aplicación de terceros como FollowMeter para Android y iOS. Aquí, además de conocer de forma fácil qué personas no nos siguen, podemos ver una lista con los usuarios que nos han bloqueado, e incluso una lista con las personas que no nos siguen, pero que visitan nuestro perfil a menudo.

El problema con las aplicaciones de terceros es que no todas funcionan correctamente, e implica ofrecer nuestra información a empresas de terceros (además de lo que ya le has ofrecido a Meta al instalar Instagram).