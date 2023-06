Este desconocido atajo de teclado en Windows permite forzar un “reinicio de emergencia”. Así de útil es

Si una aplicación o cualquier software nos da algún problema en Windows, la mayoría de los usuarios recurrimos a la clásica de apagar el equipo, reiniciar o incluso tirar del cable si las cosas se vuelven más feas de lo esperado. Aunque Windows también dispone remedios "menos dañinos" a la hora de forzar la salida de procesos, como la función de "Finalizar tarea" del Administrador de tareas y algunas más. Con esto no descubrimos nada a nadie, ya que son situaciones a las que nos hemos enfrentado en innumerables ocasiones. Sin embargo, puede que no conozcas el remedio del que vamos a hablar a continuación y que Microsoft considera como último recurso si las cosas no marchan bien.

Desde los tiempos de Windows Vista, existe una función denominada "Reinicio de emergencia". Esta característica se encuentra en el menú de Windows cuando presionamos CTRL + ALT + SUPR, aunque la forma de llegar hasta ella puede que te sea desconocida. En este artículo te contamos para qué sirve y cómo acceder a ella.

El reinicio de emergencia como último recurso

Cuando en Windows procedemos a reiniciar nuestro PC, el sistema se encarga de finalizar los procesos abiertos y, una vez hecho esto, prosigue con el reinicio. Sin embargo, hay ocasiones en las que al sistema le es imposible cerrar una aplicación o programa debido a algún problema indeterminado. Cuando nos encontramos ante esta situación, una de nuestras únicas cartas es apagar directamente el equipo o, como mencionábamos antes, desconectar el PC de la corriente si el problema es más grave de lo que parece. Sin embargo, existe una solución intermedia "menos dañina" que nos permite reiniciar el sistema sin que éste tenga que intervenir antes en los procesos abiertos.

Para acceder a este "reinicio de emergencia", lo único que tenemos que hacer es abrir el menú especial de Windows con CTRL + ALT +SUPR y presionar sobre el icono de apagado que aparece en la esquina. Sin embargo, antes de seleccionar la opción debemos mantener presionada la tecla de CTRL. Una vez hecho esto el sistema nos preguntará si deseamos proceder con el reinicio de emergencia.

Tal y como aparece en la descripción de esta función, el sistema se reiniciará inmediatamente sin realizar las comprobaciones habituales. Además, también nos avisa de que perderemos todos los datos que no se hayan guardado, por lo que viene bien echarle un vistazo a lo último que estábamos haciendo y ver si todo está en orden (si el bloqueo del sistema no nos lo impide).

Microsoft advierte que el reinicio de emergencia se debería considerar como último recurso ante un funcionamiento inesperado por el equipo. Si bien está claro que nuestro último recurso siempre será tirar del cable, es cierto que será nuestra última carta a jugar antes de un reinicio en frío. Al menos se trata de una opción interesante y menos perjudicial para el equipo si sufrimos un bloqueo y nuestro PC queda congelado.

