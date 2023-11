Este es mi truco para convertir cualquier PDF en un Word sin descargar nada y solo con una cuenta de Gmail

Aunque los PDFs son fundamentales para enviar documentos manteniendo el formato y el contenido, cuando toca introducir modificaciones, la cosa se complica si no tenemos el archivo original. Si bien es cierto que hay una buena colección de webs que nos permiten conversiones y otras opciones más, la realidad es que a veces nos lo pensamos dos veces a la hora de enviar nuestros papeles a una página que desconocemos o simplemente, no nos ofrece tanta libertad o directamente, se trata de una función de pago, algo bastante común en aplicaciones. Hace un tiempo descubrí que no necesitaba ni webs ni aplicaciones de pago para convertir un PDF a Word más allá de mi cuenta de Gmail.

Hay muchísimas situaciones en las que nos interesa pasar un PDF a Word, ya sea a nivel académico como profesional o personal y también una larga lista de opciones para hacerlo, pero gratis, sin instalar nada y con software de confianza que tenemos a mano, la lista se reduce considerablemente. La mejor que he encontrado está en mi cuenta de Google y ya te adelanto que es fácil y rápida.

Cómo pasar un PDF a Word con una cuenta de Google

El proceso es tan sencillo como entrar a nuestro Gmail con las credenciales y allí acceder a Google Drive. Cuando estemos dentro, simplemente subimos el archivo al servicio de almacenamiento de Google. Así, basta simplemente con arrastrarlo dentro o en 'New' > 'File Upload' y allí localizar el documento en local.

Cuando el documento se haya cargado en nuestro Drive (será cuestión de segundos) y procedemos a abrirlo para lectura simplemente con un doble click. En la parte superior central aparecerá la opción de abrir con Google Docs 'Open con Google Docs'. Al tocar allí, el archivo ya será editable y podremos modificar lo que deseemos con el procesador de textos de Google.

Una vez modificado, podremos guardar una copia de ese archivo en nuestro Google Drive o descargarlo para enviarlo o trabajar en local. Dentro de 'Archivo', encontrarás la opción de hacer una copia ('Make a copy') o de descargar ('Download'). Nos interesa especialmente esta última posibilidad, ya que permite elegir entre diferentes formatos, como ese Word que nos interesa, pero también en PDF, para volverlo a tener de forma 'inalterable'.

Esta es solo una de las muchas opciones que ofrece la suite de Google, que pese a ser gratis y estar al alcance de la mano de cualquiera que tenga una cuenta, es de lo más completa para trabajar estés donde estés siempre y cuando tengas conexión a internet. Sin ir más lejos, en mi caso el uso de Microsoft Word se ha convertido en algo residual, porque me he pasado a Google Docs por conveniencia.

