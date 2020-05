Las mejores webs para trabajar con archivos PDF

Los archivos PDF son importantísimos para cualquier persona que lidie con texto de todo tipo: personales, académicos, documentación administrativa, etc. Sin embargo, pese a su importancia y a su recorrido histórico, no todos los sistemas operativos permiten a día de hoy editar PDF para cosas tan básicas como añadir anotaciones, combinar varios documentos en uno, extraer texto y más.

Para todo ello, podemos recurrir a instalar aplicaciones, pero también a páginas web que hoy en día ofrecen prácticamente las mismas funciones. Veamos cuáles son los mejores ejemplos.

Soda PDF

Si lo que quieres es convertir archivos PDF, unirlos, firmarlos o dividirlos, las herramientas de Soda PDF son de lo mejor que hay en internet. También podremos girarlos, bloquearlos y desbloquearlos, redimensionarlos, etc. Es totalmente gratuita, y aunque se financia con publicidad, advierten de que "es posible que se apliquen límites a la cantidad de usos diarios y al tamaño del archivo".

Además de PDF, también permite convertir imágenes: de PNG a JPG y viceversa, de GIF a PNG, de BMO a JPG, de JPG a GIF, etc.

Zamzar

De Zamzar hablamos en Genbeta hace ya 14 años, y es una web que te permite convertir prácticamente cualquier archivo. En los últimos tiempos, yo la he usado muchas veces para convertir archivos PDF de la universidad a ePub o Mobi para leer en el Kindle.

Dicha conversión es algo que muchas aplicaciones y webs pueden hacer, pero el problema es el formato que dan a los documentos que generan. El interlineado suele ser malo, los espacios entre palabras irregulares, aparecen caracteres raros... Zamzar no es siempre perfecta en ese cometido, pero evitar mucho de estos problemas. En este caso, ese sí, tocará pagar mes a mes para poder hacer uso de sus múltiples herramientas.

HiPDF

HiPDF es una aplicación web de Wondershare ofrece muchas opciones con los archivos PDF, pero donde más destaca es en el reconocimiento de texto en documentos donde hay texto pero en formato imagen. Con esta herramienta, de pago, podremos hacer OCR de calidad, que podrá dar lugar a documentos de Word, Excel, PowerPoint o texto plano (txt).

Las opciones gratuitas están ahí, pero este es un campo de esos donde el software de no acaba de democratizarse, por la dificultad que el reconocimiento masivo implica. Probablemente sea una de las grandes compañías de software, como Apple o Google, las que acaben lanzado herramientas de este tipo de forma gratuita, integradas en la web y en el sistema.

PDFPro

Aunque en macOS Vista Previa permite unir varios documentos, alguna vez no me ha funcionado bien, y he recurrido a PDFPro para este cometido. He quedado bastante satisfecho con el resultado, que por otra parte no es algo complicado.

PDFPro es muy directo y no muy intrusivo, y también es cómodo para reorganizar páginas, firmar, proteger con contraseña y hacer ediciones simples como eliminar texto. En este caso, lo que hace PDFPro es tapar el texto con un cuadro blanco. No demasiado sofisticado, pero efectivo.