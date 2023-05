Perder los contactos de tu móvil Android ahora es más fácil que antes: así puedes evitarlo y crear una copia de seguridad

Hace unos días comentábamos la nueva política de Google en torno a la eliminación de cuentas inactivas. ¿Qué considera Google como una cuenta inactiva? Básicamente si no has entrado en tu cuenta de Google en dos años ni has utilizado ninguno de sus servicios en ese tiempo, tu cuenta se eliminará permanentemente, y con ella toda la información. No obstante, no te preocupes, ya que aunque ya haya entrado en vigor esta política, no será hasta el próximo mes de diciembre cuando se ejecute el plan para eliminar las cuentas inactivas.

Si bien se trata de una medida de seguridad, hay quienes ven excesivo este cambio. Aunque no será el único, pues la última actualización de Google Play System Update también podría llegar a eliminar los contactos de tu teléfono móvil si no pones solución a ello. Bajo estas líneas te contamos cómo puede afectar este cambio y cómo asegurarte de que no te acaba ocurriendo.

Desactivar la sincronización de contactos borrará aquellos que se hayan sincronizado previamente de tu teléfono.

Tal y como asegura Google en su página web de soporte, si desactivamos la sincronización con Contactos de Google en nuestro teléfono móvil, todos los contactos que tuviéramos guardados en nuestro móvil Android y que hubiésemos sincronizado anteriormente también desaparecerán.

Antaño, cuando queríamos trasladar los contactos de un teléfono a otro, solíamos tirar de la memoria de nuestro teléfono o la de nuestra tarjeta SIM. Sin embargo, la nube de Google nos ponía las cosas más fáciles al poder sincronizar nuestros contactos con cualquier dispositivo mientras tuviéramos iniciada la sesión de Google. Además, si desactivábamos la sincronización de contactos, éstos seguían apareciendo en nuestra memoria del teléfono. No obstante, esto dejará de ser así.

Si bien desactivar la sincronización de contactos es algo que no solemos hacer en nuestro día a día, hay que tener cuidado con esta opción, pues ahora desaparecerán aquellos contactos que hayamos sincronizado anteriormente.

Hay quien ha visto este cambio como positivo, pues podríamos disponer de dos listas de contactos separadas: la de la memoria del teléfono que no se ha sincronizado con la cuenta de Google y los contactos que sincronicemos con nuestra cuenta personal. De esta manera, si estás configurando un teléfono para el trabajo podrás evitar agregar contactos del trabajo en tu cuenta personal de Google.

Cómo hacer una copia de seguridad de tus contactos

No obstante, esto puede ser un problema si no te encuentras en esa situación y has desactivado por error la sincronización. Aunque la solución es fácil, pues tan solo tendríamos que ir a los ajustes de sincronización de cuentas de nuestro teléfono Android y volver a activar el interruptor de sincronización de contactos.

Como vía de seguridad, también puedes hacer una copia de seguridad de tus contactos de Google. Para ello tan solo debes ir a la web de Google Contacts y presionar sobre el icono de 'Exportar' que aparece en la esquina superior derecha. Google te permite exportar los contactos en formato CSV o en vCard si dispones de iOS.

Una vez tengas descargada la lista de contactos, tan solo debes enviarla a tu teléfono mediante tu sistema de transferencia de archivos favorito y cargarla en la memoria. De esta forma siempre tendrás guardada en local tu lista de contactos de Google.

Si bien este cambio no debería de afectar a muchos usuarios, creemos que viene bien advertir de ello en caso de que por error hayas desactivado la sincronización con Google. Sin embargo, en caso de que no quieras depender de los servicios de Google por cualquier razón, tener a mano tu lista de contactos offline hará que no te preocupes por perderla y poder cargarla en tu teléfono en cualquier momento.

En Genbeta | Google Maps es la herramienta perfecta para organizar tus vacaciones: estas son las opciones que tiene para ello