Hoy acaba el plazo para pedir el voto por correo: sí lo haces por Internet podrás evitar colas

El próximo 28 de mayo los españoles mayores de edad estamos llamados a votar en las elecciones municipales y también autonómicas en aquellas comunidades donde han sido convocadas. Pero aunque caen en domingo, son muchas las personas que por problemas personales o laborales no van a poder acudir a las urnas teniendo que recurrir a optar por el voto a través de correo.

Y es que si todavía no has solicitado el voto por correo, debes saber que el plazo acaba hoy mismo para hacerlo de manera presencial o a través de internet. Es posible que si ya estás en las últimas horas del día no encuentres ninguna oficina abierta y esto hace que sea vital hacerlo por internet antes de las 23:59 que es cuando acaba el plazo. Y de esta manera también te podrás ahorrar las previsibles colas en las oficinas que abren de tarde con los más rezagados.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Solicita el voto por correo antes de esta media noche

Hay que tener en cuenta que a través de la web de Correos se va a poder solicitar la documentación electoral que llegará antes de la semana que viene a través de correo certificado. A partir de aquí todos los trámites son presenciales en la oficina, aunque para poder enviar el correo sí que hay de margen hasta el 24 de mayo.

Entonces, para solicitar el voto por correo a través de internet lo primero a tener en cuesta es que necesitas tener el certificado digital instalado en tu ordenador. Pero además también será necesario tener Autofirma para realizar la firma de la solicitud de tu voto.

A partir de aquí, vas a tener acceder a la web que ha habilitado Correos para este proceso electoral, y tras leer toda la información que explican pulsar en Solicitar. La nueva ventana que se abre explica de nuevo todo el proceso que se va a realizar, y también los requisitos técnicos que hemos comentado nosotros previamente. En la parte inferior de la página se podrá consultar el estado de la solicitud que has realizado, pero para este caso nos interesa pulsar en Continuar para crear una nueva, pidiéndote automáticamente en el navegador elegir el certificado que te identifica.

Automáticamente se cargará una ventana con todos tus datos personales que se han obtenido del certificado digital como el nombre y el DNI. Se deberá aceptar la política de privacidad y pulsar en Continuar.

Automáticamente se cargará una ventana con todos tus datos personales que se han obtenido del certificado digital como el nombre y el DNI. Se deberá aceptar la política de privacidad y pulsar en Continuar.

Por último se deberá completar la información personal de nacionalidad y también la dirección de envío de la documentación. Esta no debe coincidir con la de tu DNI o la del domicilio en la que estés censado, teniendo total libertad para elegir donde quieres que sea entregada la documentación electoral.

En la última ventana se van a poder comprobar todos los datos que has introducido, y proceder a firmar con Autofirma si todo es correcto. Será en este momento cuando se deba esperar a que se apruebe la solicitud de voto y seguir los siguientes pasos ya de manera presencial.

Fotos | Mohamed Hassan

En Genbeta | 26 trámites con la administración que puedes hacer por internet sin moverte de casa