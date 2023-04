Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones municipales y autonómicas por Internet

El próximo 28 de mayo se abre un gran proceso electoral en nuestro país con las elecciones municipales en todos los pueblos y ciudades para que salgan nuevos concejales y alcaldes. Pero también en muchas comunidades se celebrarán elecciones autonómicas, concretamente en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla.

En el caso de que el 28 de mayo te encuentres fuera de tu localidad, es importante que solicites el voto por correo para que puedas ejercer tu derecho a votar días antes de que se abran las urnas. Para realizar este proceso, Correos pone a disposición de todos los ciudadanos los trámites necesarios para poder enviar el voto, siendo este año un poco más fácil gracias a una solicitud electrónica que hace que únicamente haya que ir solo una vez a la oficina y no dos veces.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Que debes saber del voto por correo en España

Y es que de manera tradicional siempre hay que acudir una primera vez a la oficina de Correos para realizar la solicitud de este voto por correo, y una segunda para poder remitirlo y que el día 28 de mayo el presidente de la mesa lo deposite en la urna. Ahora, esta primera solicitud se puede presentar a través de internet para recibir en casa directamente toda la documentación electoral para preparar el voto y enviarlo de manera certificada en cualquier oficina postal.

Hay que tener en cuenta que una vez se realiza la solicitud, y si es aprobada por la Oficina del Censo Electoral al comprobar toda la información que has aportado para saber si es verídica, el día de las elecciones no se podrá votar en la mesa electoral. En las propias listas aparecerá que has votado por correo postal con el objetivo de evitar que una persona vote dos veces.

Hay que destacar que este trámite lo pueden solicitar también todos los electores residentes en el extranjero pero que se encuentran temporalmente en España por vacaciones o por otro motivo. Pero los españoles que estén en el extranjero si que no podrán solicitar este voto, teniendo que recurrir a los procedimientos establecidos.

Los plazos también son importantes, ya que esta solicitud estará disponible hasta el próximo 18 de mayo de 2023. Y el plazo para poder depositar el voto en una oficina postal con la documentación que se recibe es hasta el 24 de mayo de 2023 y siempre en los horarios habituales de cada oficina.

Requisitos técnicos para la solicitud

Antes de formalizar la solicitud de tu voto, es importante conocer los requisitos técnicos que se solicitan. El primero de ellos es que únicamente se va a poder hacer desde un ordenador, imposibilitando el uso de un dispositivo móvil. Y esto se debe básicamente a que se obliga a usar el programa Autofirma para firmar la solicitud de manera electrónica con el objetivo de validar la identidad. Esto se suma a que los navegadores recomendados para que funcionen correctamente con este software sean Chrome, Firefox o Safari, por lo que se puede hacer tanto en Windows como en macOS.

Además, esto hace que como sistema de identificación únicamente se pueda utilizar un certificado digital válido o un DNI electrónico que esté conectado al lector. Si cuentas únicamente con una Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente no vas a poder acceder a este servicio de solicitud teniendo que acudir de manera presencial a una oficina.

Cómo es el proceso de solicitud

Una vez tienes en cuenta todos estos requisitos y toda la información sobre el voto por correo, es hora de explicar el proceso de solicitud. Lo primero de todo es acceder a la web que ha habilitado Correos para este proceso electoral, y tras leer toda la información que explican pulsar en Solicitar.

La nueva ventana que se abre explica de nuevo todo el proceso que se va a realizar, y también los requisitos técnicos que hemos comentado nosotros previamente. En la parte inferior de la página se podrá consultar el estado de la solicitud que has realizado, pero para este caso nos interesa pulsar en Continuar para crear una nueva, pidiéndote automáticamente en el navegador elegir el certificado que te identifica.

Automáticamente se cargará una ventana con todos tus datos personales que se han obtenido del certificado digital como el nombre y el DNI. Se deberá aceptar la política de privacidad y pulsar en Continuar.

Por último se pedirá completar otros datos como la nacionalidad, la fecha de nacimiento o el tipo de residencia (en territorio nacional o en el extranjero). También se deberá completar el domicilio donde se va a querer recibir la documentación, siendo vital que no se cometa ningún tipo de error en este caso. Al final se solicita tanto los datos de contactos como la delegación de la oficina del censo electoral donde estás registrado, que es tu provincia.

En la última ventana se van a poder comprobar todos los datos que has introducido, y proceder a firmar con Autofirma si todo es correcto. A partir de ahí habrá que esperar varios días para que los organismos públicos puedan verificar la información y te remitan los documentos con las instrucciones a seguir ya de manera presencial para garantizar la seguridad de todo el procedimiento.

Fotos | Donate PayPal Me

En Genbeta | Certificado digital vs DNI electrónico vs sistema Cl@ve: en qué se diferencian y cuál te conviene más según tus necesidades