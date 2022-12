Instagram Top Nine 2022: cómo crear un mosaico con tus fotos más populares de este año

Desde hace ya seis años, al llegar los últimos días de diciembre, Instagram empieza a llenarse de publicaciones enmarcadas en una misma temática: el llamado 'Best Nine', un mosaico con las nueve imágenes más populares de las que cada cuenta ha publicado a lo largo del presente año. Y cada vez más usuarios se suman a esta tendencia.

La razón por la que se trata del 'Best Nine' y no del 'Best Ten', que podría parecer una opción más lógica, es en realidad sencilla, y se explica por cómo era Instagram en 2016: en aquel entonces, la red social se centraba en fotografías, concretamente en fotografías cuadradas. Así, al estar compuesta por 9 imágenes, permite mantener la proporción del collage en aquel primitivo 1:1.

Ahora, como ya es costumbre en Genbeta, al llegar finales de diciembre te ofrecemos las mejores opciones para publicar tu "Best Nine" sin tener que instalar aplicaciones, ni poner a disposición de terceros tus datos personales tan sólo para crear un simple mosaico de fotos. Fundamentalmente, te presentamos dos grandes opciones:

Un vistazo a… CÓMO DESACTIVAR TU CUENTA DE INSTAGRAM TEMPORALMENTE 2020

1) TopNine.co

Basta con introducir tu nombre de usuario de Instagram en el formulario de la página de inicio de TopNine (en realidad, puedes meter cualquier nombre de usuario, dado que no tendrás que iniciar sesión en la app para demostrar que eres el dueño de la cuenta) y en un par de minutos la web te generará tu mosaico 'Best Nine'.

Técnicamente, para bajarte el mosaico como una única imagen publicable en Instagram, necesitas descargar la app 'Top Nine for Instagram 2022', que para más inri sólo está disponible para iOS (aunque, al contrario que en anteriores ocasiones, este año es gratuita). Sin embargo, nada más fácil que hacer una captura de pantalla del mosaico generado por la web y publicar la imagen resultante.

2) BestNine.net

Si no te convence la herramienta anterior, tranquilo: existe otra alternativa. BestNine.net nos permite, al igual que la opción anterior, introducir un nombre de usuario de Instagram en el campo de texto de su portada para generar el mosaico de tu 'Best Nine 2022'. Al igual que la anterior, exige que esperemos un par de minutos (al fin y al cabo, debe analizar el número de likes de cada imagen colgada durante el último año), pero, al contrario que la anterior, nos genera directamente una única imagen descargable.

Cuidado con las apps maliciosas

Como te decíamos más arriba, Top Nine cuenta con su propia app móvil para generar tus 'Best Nine'. Sin embargo, advierten a los usuarios que tengan cuidado con los clones maliciosos que, manteniendo un nombre y aspecto similares a su propia app, en realidad son sólo plataformas falsas, trampas creadas por ciberdelincuentes para robar los nombres de usuario y contraseñas de las cuentas de los usuarios que optan por instalárselas.