Programa SNAP de Nueva York: así puedes saber si eres elegible para recibirlo

A diario son millones las personas residentes en Nueva York las que van a depender de las ayudas sociales para poder alimentarse. Estamos hablando del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que ofrece una ayuda mensual para aquellas familias más necesitadas.

Este programa está categorizado como el programa de asistencia de nutrición federal más importante en Estados Unidos y no ofrece un ingreso monetario a las cuentas de las personas que están más necesitadas. Simplemente, todas aquellas personas a las que se les reconoce la ayuda reciben una tarjeta con la que poder realizar estas compras.

Requisitos y forma de solicitar el SNAP en Nueva York

Esto es algo interesante, ya que permite que la ayuda únicamente vaya encaminada a la compra de alimentos. Además, solo van a poder comprar una serie de alimentos muy concretos, y también en las tiendas minoristas que hayan sido autorizadas por parte de la administración.

Obviamente, hay requisitos realmente estrictos para poder acceder a esta ayuda. La primera de ellas es tener unos ingresos que entren dentro de los umbrales marcados entro de la legislación. Estos van a variar dependiendo de los miembros que conformen la unidad familiar, haciendo que por ejemplo los hogares de 3 personas no puedan superar ingresos brutos mensuales de 3250 dólares.

Pero además estos umbrales van a ser mayores si hay miembros mayores o discapacitados en estos hogares, e incluso aumentará más si hay gastos relacionados con el cuidado de las personas dependientes. Es por ello que es importante consultar la web del SNAP en su apartado Eligibility para conocer todos estos umbrales.

Demás de esto es importante destacar que no van a contar las cuentas de ahorro, acciones o jubilación. Pero lo que si se tendrá en cuenta en este caso es el hecho de estar inscrito como demandante de empleo en el SNAP Emplyment and Training y aceptar el trabajo que le sea asignado, no renunciando a este de manera voluntaria.

Para poder realizar la correspondiente solicitud, vas a tener que acceder a la web de MyBenefits y pulsar en Apply for SNAP. A partir de ahí tendrás que crear tu cuenta y rellenar todos los datos de identificación que se piden. Es importante tener el listado de recursos domésticos, el estado de cuenta de alquiler, la factura del impuesto de la propiedad y el número de la seguridad social.

Igualmente en la web de información de esta ayuda en su parte inferior vas a poder encontrar un simulador. Aquí simplemente introduciendo los datos que se piden como la nacionalidad, los ingresos o tu situación laboral, vas a poder tener una aproximación de cuál será el resultado de la solicitud. Aunque la respuesta final únicamente la vas a obtener tras presentarla.

Imágenes | Colton Duke

