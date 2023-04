Ya puedes acceder al borrador de la Declaración de la Renta 2022 por adelantado. Así se hace

Mañana arranca de manera oficial la campaña de la Renta 2022 donde más de 20 millones de contribuyentes están llamados a declarar todos sus ingresos y también los gastos que se quieran desgravar. Este trámite puede hacer temblar a muchas personas por las repercusiones que puede tener cometer un error a la hora de completar el borrador, ya que puede terminar costando una buena multa.

Pero para nuestra sorpresa, la Agencia Tributaria ha querido adelantarse a la fecha oficial que marca el Ministerio de Hacienda para que se pueda presentar este modelo 100. Y es que desde esta misma tarde de lunes se ha habilitado el acceso completo al borrador, y también se puede presentar sin que exista ningún tipo de bloqueo en forma de pantalla que impida la presentación. Te contamos cómo vas a poder acceder a tu declaración antes de tiempo, y las consecuencias que puede tener.

Hacienda se adelanta y ya puedes presentar la Renta 2022

El hecho de abrir un día antes la posibilidad de hacer este trámite puede responder a querer evitar la previsible caída de la web de la Agencia Tributaria al tener un exceso de peticiones durante el día de mañana (aunque ya hoy notamos como va algo mal en rendimiento, seguramente porque todo el mundo está accediendo de golpe). Para poder acceder a ella, simplemente se va a tener que entrar desde ahora mismo en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria al apartado de la Renta 2022.

Entre las opciones que aparecen, se va a tener que pulsar en Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB) y automáticamente se pedirá la verificación de identidad del contribuyente. Se va a poder hacer a través del uso de un certificado digital o el sistema Cl@ve, pero también obteniendo la referencia que es el número de identificación que se puede conseguir con la casilla 505 de la anterior Renta o a través de una videollamada.

Al acceder es posible que se solicite que ratifiques el domicilio donde has vivido durante el año 2022 a través de la referencia catastral. Una vez ratificado, se deberá pulsar en Borrador/Declaración (Renta WEB) y a partir de ahí se podrá incorporar la información fiscal de los rendimientos económicos que has tenido en tus nóminas (en el caso de los autónomos se va a tener que hacer de manera manual y no introducirlo con este sistema automático). El resto de datos fiscales como las ganancias patrimoniales que estuvieran registradas en los datos fiscales se añadirán automáticamente.

Por último, en la página final de este modelo 100 se va a encontrar el resultado de la declaración (si sale a pagar o a devolver). Pero te recomendamos no presentarla, aunque al hacerlo aparecerá en el sistema como que se ha hecho el día 11, porque pueden presentarse problemas. Y es que los plazos son del 11 de abril al 30 de junio, y presentarla el día 10 (aunque sea posible) puede suponer que se esté fuera de plazo y se retrase la tramitación e incluso llegue una notificación de la administración.

Pero puede ser útil para poder introducir todos los datos necesarios y guardarlo en modo borrador para que a las 00:00 del día 11 de abril se pueda presentar rápidamente. De esta manera vas a ser uno de los primeros contribuyentes en cumplir con tus obligaciones, aunque esto no significa que la devolución (en el caso de darse) llegue de una manera rápida a tu cuenta bancaria.

