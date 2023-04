Cuatro cosas que puedes hacer ya para prepararte para el borrador de la Declaración de la Renta

El próximo martes arranca la campaña de la Renta 2022 que durará hasta el 30 de junio. Un largo periodo de tiempo en el que todos los contribuyentes que estén obligados a presentar este trámite van a tener que recopilar todos sus datos fiscales, tanto ingresos como gastos desgravables para poder liquidar el impuesto del IRPF.

Y pese a que todavía quedan varios días, ya se pueden ir preparando varias cosas para poder tenerlo todo a punto y ser uno de los primeros contribuyentes en confeccionar el modelo 100 aunque eso no te va a garantizar que la devolución sea rápida (en el caso de que la página web funcione correctamente el primer día).

Obtener la referencia de tu borrador

La referencia del borrador de la Renta 2022 es un código alfanumérico que identifica a cada uno de los contribuyentes para poder acceder a su borrador con toda la información tributaria, presentar el modelo 100 ante el organismo tributario y posteriormente ir consultando el estado de tramitación del mismo. Y es que esta referencia va a tener una vigencia de casi un año, hasta que en marzo del año que viene vuelva a publicarse la orden ministerial con el nuevo proceso de solicitud.

Para acceder a esta referencia se puede hacer uso de diferentes sistemas de identificación en la web de la Agencia Tributaria como por ejemplo certificado digital o el sistema Cl@ve. Pero si no dispones de estos, podrás entrar con el número de la casilla 505 de la Renta 2021, los últimos dígitos de tu cuenta bancaria (en el caso de no haber presentado nunca la renta) o a través de videollamada con tu DNI en la mano.

Recopilar toda tu información tributaria

Otro punto muy importante es recopilar toda la información económica del año anterior, ya que lo vas a necesitar para confeccionar esta declaración. Los ingresos es un punto realmente importante, recopilando todas las nóminas de todo el año a mano para poder verificar los ingresos que has tenido, y en el caso de ser autónomos los modelos trimestrales de IVA o el modelo de resumen anual de esta impuesto también puede ser de mucha ayuda para verificar todas las cifras de tu negocio.

Pero además de los ingresos que has tenido, es importante también recopilar los gastos que has tenido y te vas a poder desgravar, así como los rendimientos que has tenido. En este sentido existe mucha polémica con toda la información que hay que introducir para poder declarar las criptomonedas o acciones, pero también se deberán introducir todos tus bienes inmuebles (haciendo hincapié en los últimos que has adquirido y que pueden no reflejarse), y también los rendimientos del banco.

En la actualidad todas las entidades bancarias a través de internet permiten obtener un certificado con los planes de inversión que se han liquidado, la hipoteca que has ido pagando cada mes e incluso el saldo de las cuentas. También el propio SEPE permite descargar certificados de IRPF para conocer todas las prestaciones que se han recibido y las retenciones que se han practicado.

Comprobar los datos fiscales que tiene Hacienda

Como ya hemos comentado, es posible desde ya consultar los datos fiscales del año 2022 que a fin de cuentas es la información que obra en posesión de la administración pública y con la que se va a generar el propio borrador. Es importante comprobar todos los números que aparecen aquí, para saber si no ha entrado algo de manera correcta. En el caso de que todo concuerde con la documentación que tienes en tu poder, la tramitación será mucho más rápida al no tener que producirse ninguna comprobación.

Se puede dar el caso de que si has tenido un hijo a finales del año anterior o has comprado una nueva vivienda no venga reflejado aquí. Pero esto no quiere decir que no se deba declarar, ya que Hacienda va a tener conocimiento de todos estos datos aunque no hayan tenido tiempo para poder incluirlo en tu información personal para que la puedas verificar. Además, siempre debe estar justificado por si te solicitan algún dato extra.

Utiliza el simulador de la Renta 2022

En el caso de que te vayas a enfrentar tu mismo a la Renta 2022, debes saber que no es un procedimiento realmente intuitivo. El problema es que cualquier fallo en esta va a provocar que se retrase la posible devolución e incluso el contribuyente se enfrente a diferentes multas. De esta manera, la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes un simulador con el objetivo de que practiquemos y nos familiaricemos con el sistema y también conocer si va a salir a devolver o a pagar.

Todos los datos que se incluyen aquí no van a tener ninguna validez, pudiendo introducir los que queremos para ir haciendo pruebas. Es por ello que antes de pasar al programa oficial, es recomendable usar este simulador y si ves que es demasiado complejo para ti recurrir a especialistas en fiscalidad.

Fotos | Jerzy Górecki, Steve Buissinne