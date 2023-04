5 errores a evitar a la hora de hacer la renta 2022 por Internet

Desde el 11 de abril hasta el 30 de junio de 2023 todos los contribuyentes que cumplan los requisitos que marca la Agencia Tributaria van a estar obligados a realizar la declaración de la Renta 2022. Un documento donde se van a recoger todos los ingresos que se ha tenido a lo largo del año anterior (por rendimientos de trabajo, patrimoniales o incluso de premios) pero también los gastos que te vas a desgravar para pagar menos cantidad de dinero en concepto de este impuesto.

Desde Hacienda dan diferentes vías para poder presentar esta obligación fiscal. Una de las más comunes es a través de internet en la propia sede electrónica, donde el contribuyente se enfrenta solo a este complejo trámite, pero también se da la opción de hacerla con un agente tributario solicitando cita previa de manera presencial o por teléfono. El problema de hacerlo a través de internet es que se pueden cometer algunos errores que pueden acarrear algún tipo de sanción al contribuyente, que no quiere depositar este trámite en un asesor fiscal. En este artículo analizamos los más frecuentes.

No presentar el modelo 100 en los plazos establecidos

Sin duda el error más frecuente que se comete a la hora de hacer este trámite, al igual que ocurre con otros muchos, es el no cumplir con los plazos establecidos. Nunca es buena idea dejar algo para última hora o no darle la importancia que merece a este trámite que se rige con reglas realmente estrictas. Esto no es lo mismo que ocurre cuando se solicita la beca MEC o una ayuda social, donde el hacer pasar el plazo la única consecuencia es que no te ingresen el dinero que te correspondería pero sin una sanción asociada.

Y es que la multa por no presentar esta declaración dependerán del tiempo que pase, y sobre todo si el resultado sale a pagar para Hacienda. En concreto hasta 3 meses el recargo será del 5%, a los 6 meses del 10% y cuando supera el año el recargo sube hasta el 20% con intereses del 5%.

Confiar en el borrador que se descarga sin mirarlo

En Genbeta hemos hablado ya del proceso para solicitar los datos fiscales de la Renta 2022, que al final es el borrador que nos ofrece Hacienda con toda la información que existe sobre cada uno de los contribuyentes en su base de datos. Pero no hay que tener una fe ciega en toda esta información, ya que puede tener algún tipo de error o no cuenta con información fiscal que se debe introducir en el modelo 100. Igualmente son muchos los contribuyentes que confían ciegamente y confirman el borrador con estos datos fiscales. Si se da el caso que algún dato está mal, al final va a llegar un requerimiento de Hacienda con posibles sanciones.

De manera general los datos que pueden no aparecer en el borrador son aquellos más recientes que se reportan a finales de 2022. Normalmente cuando se compra alguna propiedad o acciones a finales de año, e incluso si hay un nacimiento en el seno familiar, no da tiempo a que se reporten a los contribuyentes. Pero como bien sabemos, Hacienda lo sabe todo y al final te podrá informar que has cometido un error al omitir información.

De esta manera, al hacer la Renta 2022 a través de internet es importante contrastar toda la información que ofrece Hacienda con las nóminas o cualquier tipo de documento que tengamos en casa sobre los ingresos o los gastos que se han tenido.

Agregar a tu hijo en la Renta si también la presenta por su cuenta

Cuando se presenta esta declaración siempre buscamos tener el máximo ahorro de dinero posible. Uno de los medios que existe para ello es incluir a los hijos que sean menores de 25 años y que convivan en el mismo domicilio o dependan económicamente de los contribuyentes titulares. Para ello los ingresos no pueden superar los 8.000 euros.

Pero para incluir a estos descendientes hay que tener una buena comunicación, ya que se puede dar el caso que los padres presenten la renta incluyendo a su hijo, y que este la presente también por su cuenta. Esto es algo que nunca se puede hacer, y que va a provocar que ambas rentas entren en conflicto y desde la Agencia Tributaria se solicite una modificación de ambos modelos para que cumplan con la legislación tributaria, siendo también un error muy común.

Introducir un dato erróneo en la Renta

Cuando se hace la declaración de la renta a través de internet sin asesoramiento especializado es probable que se cometa algún error a la hora de introducir datos en las casillas correctas. Cualquier variación en los datos puede provocar que el resultado termine variando al incrementarse o reducirse la cantidad de dinero que se debe pagar o que te van a devolver. Esto hace que sea realmente importante que se verifique cada dato que se presenta de manera exhaustiva y que termine cuadrando.

Tras la presentación Hacienda va a revisar toda la información antes de aprobarla en un proceso de comprobación. Este se puede demorar bastantes meses, normalmente hasta el 31 de diciembre. En el caso de que se presente algún error posterior al 30 de junio y no se haya corregido por parte del contribuyente se puede llegar a enfrentar a una multa de varios cientos de euros.

Igualmente, la administración dispone de un mecanismo para poder comprobar cualquier tipo de error que se detecte. Se hace a través de una declaración complementaria, aunque tiene como principal problema que se puede demorar bastante en la devolución, ya que al final se están presentando dos declaraciones de la renta que se deben verificar.

Olvidar de incluir el paro o una prestación social

Otro de los errores más comunes que se puede llegar a tener, junto con el de introducir erróneamente un error, es la de omitir información económica que se cree que no hay que introducir. Todos tenemos claro que las nóminas o las facturas que cobramos mes a mes se deben incluir como un rendimiento económico, pero tanto la prestación por desempleo, las pensiones de jubilación o cualquier otra ayuda que recibimos también hay que integrarla. Una de las más polémicas puede ser la ayuda de 200 euros que se ingresó el año anterior que hay que integrar como un rendimiento patrimonial.

Y aunque en los datos fiscales se debe figurar todos estos ingresos, a veces aquellos que se reciben a finales de año pueden estar omitidos o algunas ayudas puntuales. Esto hace que sea importante solicitar los certificados de IRPF a la Seguridad Social o comprobar los ingresos que se han recibido en concepto de prestaciones.

Fotos | StartupStockPhotos, StartupStockPhotos

