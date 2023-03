Renta 2022: cómo obtener la referencia de la declaración de la Renta en la web de la Agencia Tributaria con la casilla 505

La campaña de la Renta 2022 se va a desarrollar desde el 11 de abril hasta el 30 de junio (ambos incluidos), donde todos los contribuyentes van a tener la obligación de incluir todos sus ingresos y gastos (salvo algunas excepciones). Desde la Agencia Tributaria se cuenta con un borrador para poder facilitar este trámite electrónico, aunque para acceder a el es necesario contar con una referencia.

La referencia del borrador es personal de cada contribuyentes, y está formada por una combinación de letras y números. Es por ello que va a identificar a la persona física a la hora de presentar su modelo 100, así como para poder consultar los datos fiscales que es la información con la que cuenta Hacienda de cada contribuyente, pero que es una simple guía. En este artículo te contamos cómo vas a poder obtener esta referencia de cuatro formas diferentes.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Obtener la referencia con la casilla 505 o la cuenta bancaria

En el caso de que no cuentes con certificado digital o sistema Cl@ve, no debes entrar en pánico. No es obligatorio a la hora de realizar la declaración de la renta, ya que vas a poder identificarte con el trámite del año anterior, en este caso de la Renta 2021. Para ello se va a solicitar el número completo que figura en la casilla 505.

Para poder obtener esta referencia se va a tener que acceder a la web de la Renta 2022 y pulsar en Obtén tu número de referencia. En la nueva ventana, se debe introducir el número de DNI así como la fecha de validez (o fecha de expedición si es un DNI permanente). Al pulsar en Continuar la página web va a ofrecer diferentes alternativas dependiendo del documento de identidad que se haya introducido.

En este caso pulsa en Obtener Referencia con casilla 505 u Obtener referencia. Automáticamente aparecerá una casilla para poder consignar el dato completo que aparece en la casilla 505 de la declaración de Renta 2021 que se corresponde con el concepto "Base liquidable general sometida a gravamen". En el caso de que no hicieras la declaración el año pasado se solicitarán las últimas cinco posiciones del IBAN de una cuenta de la que fueras titular en 2022.

Una vez se hayan introducido todos los datos se va a tener que pulsar en Obtener referencia para que aparezca un código alfanumérico que se debe apuntar, ya que te va a identificar a lo largo de todo este año.

Conseguir la referencia por videollamada

Este método es uno de los más accesibles, al permitir obtener la referencia rápidamente para cualquier usuario. Incluso se va a poder obtener para fallecido aportando la documentación oportuna. Se realiza a través de una llamada a través de Zoom en el que se contacta con un operador que va a comprobar que la fotografía del DNI corresponde con el solicitante en la videoconferencia.

Para iniciar este proceso se va a tener que acceder a la web de la Renta 2022 como en el caso anterior y rellenar los datos de DNI y fecha de validez. En el listado de opciones se tiene que pulsar en Obtener referencia a través de videollamada.

En la primera ventana se va a encontrar información técnica y el horario para poder acceder al servicio, que normalmente será en días laborales de mañana y tarde, salvo en el viernes que únicamente se podrá acceder hasta las 14:00. En esta misma pantalla se encuentra la posibilidad de realizar una videollamada de prueba para saber que todo funciona correctamente.

Por último, aparecerá una segunda ventana con información del tiempo de espera medio, y cuando haya un operador disponible se coloreará la casilla Aceptar y Acceder a la videollamada. Automáticamente en un cuadro emergente se podrá conceder el permiso para que se abra la aplicación de Zoom, se acepte la política de privacidad.

Conseguir la referencia con certificado o sistema Cl@ve

En el caso de que tengas un sistema de identificación electrónico, debes saber que no es obligatorio tener una referencia, pues vas a acceder de manera inmediata a la presentación de la declaración de la renta o a los propios datos fiscales. Pero si aun así quieres obtenerlo, no vas a tener que ningún tipo de problema.

Si quieres hacerlo con el certificado electrónico, simplemente vas a tener que acceder a la web de la Renta 2022 y pulsar en Obtener tu número de referencia. Bajo el apartado de DNI, se deberá hacer clic en Acceda con certificado o DNI electrónico y seleccionar en la ventana emergente aquel certificado que quieres utilizar para identificarte. Automáticamente aparecerá la referencia con la que identificarte en el resto de sistemas.

Si únicamente tienes Cl@ve, vas a poder conseguir la referencia accediendo a la web de la Renta 2022 y rellenando todos tus datos de DNI y fecha de expiración igual que antes. Pero en el listado de trámites disponibles se va a tener que pulsar en Obtener Referencia con Cl@ve.

A partir de ahí, deberás consultar en la aplicación del móvil el PIN que se ha generado e introducirlo en el formulario de la página web. También se da la opción de recibir este código temporal a través de un simple mensaje de texto.

Fotos | Agencia Tributaria, StartupStockPhotos

En Genbeta | Renta 2022: así puedes solicitar el certificado de retención de IRPF al SEPE si has cobrado alguna ayuda