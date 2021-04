Renta 2020: así puedes obtener el borrador de la declaración de la renta por internet a través de la web de la Agencia Tributaria

Arranca la campaña de la renta 2020 marcada, como el año pasado, por las restricciones de la pandemia y en esta ocasión, además, por el impacto del coronavirus. Este 2021, cerca de 20 millones de contribuyentes deben declarar los ingresos correspondientes a un ejercicio, el 2020, marcados en numerosos casos por los efectos de la crisis sanitaria y económica que derivaron.

Por eso, probablemente más que nunca, es necesario saber cómo acceder al borrador de la renta 2020, algo que te vamos a explicar en este artículo, y revisarlo a conciencia. Especialmente si hemos sido receptores de algún tipo de prestación, como pueda ser el Ingreso Mínimo Vital, o hayamos estado afectados por un ERTE. También es importante estar atento a las novedades.

Accediendo al borrador de la declaración de la renta podemos comprobar la información y añadir aquellos datos que Hacienda no haya incorporado

Hasta ahora hemos podido consultar nuestros datos fiscales, realizar una simulación para saber si nos saldrá a devolver o pagar y, ahora, podemos solicitar nuestro borrador de la declaración de la renta 2020. El proceso es sencillo, pero hace falta saber los pasos a dar y lo que necesitamos.

Cómo obtener el borrador de la renta 2020 por internet

Para acceder al borrador de la renta 2020, la que debemos presentar este 2021 con los ingresos del ejercicio fiscal del año anterior, debemos acceder a la sección Renta 2020 de la web de la Agencia Tributaria. Nos fijaremos en Trámites destacados y haremos clic sobre Servicio de tramitación borrador / declaración (Renta WEB) para pasar a identificarnos.

En primer lugar podremos introducir nuestro número de DNI o NIE y su fecha de validez para acceder mediante sistema Cl@ve, el método recomendado, o mediante referencia. Si optamos por esta última opción, deberemos introducirla en la siguiente pantalla o acceder a ella clicando sobre el botón No tengo Referencia e introduciendo la casilla 505 de la renta 2019 o el IBAN si no presentamos declaración de IRPF en el anterior ejercicio. También se puede acceder con Cl@ve PIN, pero si ya disponemos de este modo de identificación no es necesaria la referencia para acceder a los servicios de la renta.

También podemos optar, a la hora de identificarnos, por acceder directamente con certificado digital o DNI electrónico.

Una vez identificados, nos aparecerá la pantalla Servicios Renta 2020. En ella encontraremos todos los servicios disponible en relación con la declaración. Para obtener el borrador, así como poder modificarlo y confirmarlo, debemos acceder al trámite Borrador/Declaración (Renta WEB). Así de sencillo.

Desde aquí, cada uno debe actuar según su situación. Puede que la Agencia Tributaria nos pida confirmar nuestro domicilio fiscal, nos pregunte sobre si queremos que nuestra declaración de la renta sea individual o conjunta o nos indique que tenemos datos por incorporar. Tendremos que hacer lo que corresponda a nuestro caso particular, por supuesto.

Con el borrador de la declaración de la renta 2020 listo tras su revisión y modificación si procede, solamente nos quedará presentar la declaración. ¿Y cómo podemos presentarla? Pues desde el propio borrador. En la parte superior derecha de la interfaz encontraremos el botón Resumen de declaraciones. Si pulsamos en él nos llevará al resumen de nuestro borrador de declaración y en la parte superior encontraremos el enlace Presentar declaración.

En el resumen de la declaración veremos el resultado: si este es positivo significa que debemos pagar esa cantidad mediante los procedimientos establecidos por la Agencia Tributaria; si es negativo, significa que ese importe nos será abonado por Hacienda en el número de cuenta bancaria que le indiquemos.

La obtención, modificación y presentación de la declaración de renta 2020 por vía electrónica ha empezado oficilmente este 7 de abril, aunque desde el día anterior ha sido posible acceder al borrador, y terminará el 30 de junio. Más información y ayuda técnica oficial aquí.