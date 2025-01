Soy ese al que siempre recurre mi familia cuando algo falla en un PC y este truco es mano de santo para abrir carpetas rápido

El Explorador de archivos es una herramienta fundamental para Windows, ya que nos permite bucear entre todo el contenido y carpetas que tenemos almacenadas en nuestro ordenador. Sin embargo, dependiendo del tipo de unidad de almacenamiento que tengamos, la cantidad de archivos que hayamos acumulado y otros aspectos técnicos, puede que al abrir el Explorador y explorar las carpetas nuestro ordenador se quede un buen rato pensando.

A pesar de que esto tiene mucho que ver con la CPU, RAM y unidad de almacenamiento que tenga nuestro PC, hay un proceso al que Windows recurre cuando abrimos una carpeta que hace que visualicemos su contenido de forma más lenta. Bajo estas líneas te cuento cómo podemos aumentar la velocidad del Explorador de archivos a la hora de abrir cualquier carpeta con un pequeño truco.

Cómo hacer que los archivos de las carpetas se vean mucho más rápido en Windows

Por defecto, cuando abrimos una carpeta, Windows intenta determinar qué tipo de archivos tenemos alojados en la carpeta para adaptar la carpeta a este contenido. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la mayoría de archivos son contenido multimedia como vídeos o música, el Explorador de archivos se adapta a este contenido añadiendo funciones especiales para este tipo de archivos.

Aunque es una cualidad útil, el problema es que dicho proceso hace que el Explorador de archivos pueda tardar hasta varios segundos en hacer que visualicemos el contenido de las carpetas, sobre todo cuando tenemos muchos archivos guardados en una carpeta.

Lo bueno es que existe un pequeño truco para hacer que Windows se salte esta comprobación, pudiendo ver los archivos de manera instantánea cuando abramos una carpeta, independientemente de la cantidad de archivos que haya en ella. Este truco me ha ayudado mucho para aumentar la agilidad del Explorador de archivos y es algo que se nota, por lo que siempre lo tengo a mano cuando alguien de mi familia o amigos me dice que su PC le va lento. No es un remedio milagroso, pero suma.

Para ello, primero debemos presionar la combinación de teclas Windows + R e introducir en el cuadro de texto ‘regedit’ (sin las comillas). Esto nos permitirá abrir el editor de registro de Windows, herramienta muy útil para cambiar multitud de aspectos del sistema. No es recomendable entrar en este editor si no sabemos lo que estamos haciendo, pero siguiendo los pasos que te dejo a continuación lograrás que tu Explorador de archivos vaya mucho más rápido.

Una vez estemos en el editor, debemos dirigirnos a la siguiente ubicación: "HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell". Cuando estemos aquí, pulsamos el botón derecho del ratón y presionamos sobre Nuevo > Valor de cadena. A este valor le vamos a poner de nombre FolderType y en ‘Información del valor’ debemos introducir NotSpecified.

Cuando lo hayamos hecho, ahora el Explorador no verificará el tipo de archivos que se encuentren dentro de las carpetas, lo que hará que los archivos se puedan ver mucho más rápido, agilizando así el rendimiento del Explorador de archivos. Puedes hacer tú mismo la prueba con una carpeta en la que tengas muchísimos archivos y verás cómo se visualizarán desde el primer momento en el que abres la carpeta, sin cargas.

