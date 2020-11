Lo nuevo de Spotify puede ser una suscripción de pago para podcasts: de entre 3 y 8 dólares, sin anuncios y con contenidos exclusivos

Spotify es una plataforma cada vez más competitiva en el mundo de los podcasts, gracias a sus adquisiciones y gracias a lo usada que es ya como plataforma de streaming musical, donde supera los 300 millones de usuarios. En España, por ejemplo, ya está por delante de Apple Podcasts en cuota de mercado, algo relevante porque Apple sigue siendo la gran dominadora a nivel mundial.

Los podcasts son muy interesantes para Spotify porque la compañía gana más dinero con ellos que pagando royalties a las discográficas y artistas, y es el motivo por el cual, sin abandonar sus funciones de siempre, cada vez está más centrada en podcasts. La situación económica de la compañía es mucho mejor que hace unos años, y prácticamente todos los trimestres alcanza beneficios. Sin embargo, sigue sin ser algo constante, y la compañía necesita más ingresos para rentabilizar sus adquisiciones.

Según Andrew Wallenstein, de Variety, hemos conocido que Twitter está haciendo una encuesta sobre una hipotética suscripción de pago para podcasts, y es sorprendentemente detallada. Según lo explican, parece que estaríamos ante una suscripción independiente a la Premium para música.

Looks like the premium podcast plan would be ad-free and some mix of exclusive extra content at price points somewhere between $3-$8. pic.twitter.com/ArK8xYg0CM