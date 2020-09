El consumo de podcasts se dispara en España en 2020 con Spotify como gran protagonista, según un informe de Voxnest

El mundo del podcast está viviendo cambios muy profundos en varios sentidos, desde la cuota de mercado de las principales plataformas hasta las tendencias publicitarias, donde cada vez más anunciantes están invirtiendo. En este contexto, y en un año tan extraño como está siendo 2020, el consumo de podcasts ha aumentado en España un 25% en lo que va de año, según un informe realizado por la consultora Voxnest.

En Italia, otro país muy afectado por la gran cuarentena de hace unos meses, el consumo de podcast creció un 29%. Estos datos chocan con parte del consumo esperado en la cuarentena, donde las expectativas eran a la baja al darse menos desplazamientos en coche o transporte público, que son dos medios típicos donde escuchar nuevos capítulos.

En la Unión Europea, el consumo ha crecido un 53%, en el mundo un 42%, y curiosamente, en Estados Unidos, que es un enorme mercado de podcasts, las escuchas han caído más de un 20%.

Spotify versus Apple es la gran guerra del sector

En los últimos tiempos, las inversiones de Spotify en podcasts no han cesado, adquiriendo la productora The Ringer, o haciendo exclusivo para su plataforma 'The Joe Rogan Experience', el podcast más escuchado del mundo y por el que su autor se ha embolsado 100 millones de dólares.

Spotify gana más dinero con escuchas de podcasts que con escuchas de canciones en las que tiene que pagar pequeños porcentajes a artistas y discográficas. Es por ello que busca crecer enormemente, y lo está consiguiendo. Según la cuota de mercado de oyentes ha pasado de tener un 23% entre enero y mayo de 2019 a tener un 41% en los mismos meses de 2020.

Apple, la gran líder del sector durante casi dos décadas, ha pasado del 77% al 59%, y sigue sin tener una estrategia marcada como la de los suecos, aunque hay información de que se está planteando invertir en podcasts originales. En España, como podemos ver en el gráfico mundial, gana Spotify, y no es de extrañar, pues la cuota de mercado de dispositivos Apple es muy baja aquí, si comparamos con mercados como Estados Unidos o Reino Unido. Además, también aquí está lanzando contenidos originales, como XRey.

Siguiendo en nuestro país, las categorías que más han crecido desde enero han sido ciencia, salud y deporte, política y cultura. Todas ellas han crecido entre un 75% y un 469%. Al estar más tiempo en casa, el uso de ordenadores de escritorio ha crecido un 58% para la escucha de podcasts, los televisores un 28% (probablemente se deba a la disponibilidad de Spotify en dichos medios), mientras que en los altavoces inteligentes ha crecido un 11%.

La creación de podcasts en español también se ha disparado, con un 94% de crecimiento en 2020, junto al portugués, que ha crecido un 103%.

Vía | Mixx.io