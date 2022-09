De 15 a 1.650 millones de dólares: cuando Google quiso comprar YouTube y su indecisión hizo que pagaran 100 veces más

Ha pasado tanto tiempo desde que YouTube fue adquirida por Google, que a día de hoy es difícil imaginar o recordar aquellos tiempos en los que la plataforma de vídeo era un pequeño rincón de Internet que apenas comenzaba a explotar.

En noviembre de 2005, cuando YouTube no tenía ni un año de vida y poca gente le conocía, ya Google tenía el servicio en la mira, y estaban considerando comprarla por tan "poco" como 15 millones de dólares, principalmente para que Yahoo! no se hiciera con ella primero. Pero, Google se tardó demasiado en sacar la chequera, y esto les costó más de 1.600 millones de diferencia en menos de un año.

Google, November 2005: Youtube is worth $10-15m

February 2006: Maybe $50m?

A week later: “we floated $200m and they didn’t bother to meet - they want $500m”. Eric Schmidt: “we won’t be pursuing”

May 2006: “Youtube kicked our butts”

October 2006: Google bought it for... $1.65bn. pic.twitter.com/P8LpD9BlLT