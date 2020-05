Así es la broma del bloqueo de cambio de nombre de usuario en Instagram que te deja en ridículo durante 14 días

A lo largo del día de hoy, son muchos los usuarios que han caído en una broma que implica un cambio de nombre en Instagram, que no es un truco, sino algo más perverso. No hablamos de cambiar el nombre de usuario con @, sino el nombre con el que nos presentamos a nuestros seguidores.

Se ha difundido (en nuestro caso lo hemos visto en WhatsApp) que si en tu nombre introduces el alias con @ de otro usuario, por ejemplo "@genbeta" y aplicas el cambio, cuando vuelvas a cambiar el nombre por segunda vez, este cambio modificará el nombre de la cuenta con @ por la que antes has cambiado. Y así se explica todo: fastidiar a cuentas conocidas.

Siguiendo la lógica de la broma, si somos Pepe e inicialmente hemos cambiado nuestro nombre de "Pepe" "@genbeta", y en el segundo cambio introducimos "Genbeta es la mejor web de software", como Pepe podemos lograr que la cuenta de Genbeta, protegida con una contraseña, vea su nombre cambiado a "Genbeta es la mejor web...".

El problema, es que al hacer ese doble cambio, los usuarios que caen en la trampa de la broma, ven como no pueden volver a cambiar el nombre por tercera vez hasta dentro de 14 días:

"En este momento no puedes cambiar tu nombre porque lo has cambiado dos veces en un plazo de 14 días".

Dado que los usuarios están en principio utilizando la broma para que en los nombres de amigos o enemigos aparezcan palabras malsonantes, finalmente son ellos mismos los que sufren las propias consecuencias de la broma. Así, son muchos los usuarios que ven como en los próximos 14 días, tienen un nombre ridículo como "y digo si te empotro", "me he tirado un pedo caldoso", "soy un drogata de ***************", etc.

Por qué la broma del cambio de nombre es efectiva

El año pasado, Instagram hizo un cambio por el cual, si cambiábamos de nombre de usuario, Instagram bloquearía el que teníamos antes durante 14 días, como medida de seguridad y de disponibilidad del nombre antiguo en el caso de que nos arrepintiésemos.

De lo que hablamos en este artículo de hoy es del cambio de nombre, no del cambio de nombre de usuario que implicaría cambiar lo que va detrás de la @. Sin embargo, dado que la naturaleza de la broma hace que no podamos cambiar de nombre en los siguientes 14 días, vemos que el comportamiento de Instagram es similar al del cambio de nombre de usuario.

No conocemos qué hace que Instagram bloquee cambios de nombre, pero no es la primera red social en hacerlo. Tuenti, en su día, era famosa por restringir a un número máximo de cambios de nombre al año, lo que frustraba enormemente a adolescentes que utilizaban nombres extraños, que eventualmente querían cambiar.