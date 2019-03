Si modificas tu nombre de usuario, Instagram lo "bloqueará" durante 14 días para evitar que lo robe un bot

Voy a comenzar este artículo con una anécdota personal. Hace unos meses vi que una cuenta de Instagram que conocía se había cambiado su nombre de usuario (el clásico cambio que algunas personas siguen para cambiar su nombre de usuario+"oficial").

En aquel momento pensé, "¿eso significa que su usuario anterior ya está disponible para registrar?". Efectivamente, hice la prueba y me dejó registrar el nombre de usuario al momento, y eso que la otra cuenta había hecho esta modificación hace unas horas.

Oculto en el código de Instagram

La especialista en ingeniería inversa, Jane Manchun Wong, ha vuelto a descubrir una funcionalidad oculta en una aplicación. En esta ocasión se trata de Instagram, y ella precisamente ha encontrado un código que revela que la plataforma quiere evitar que existan estos "robos" de nombres de usuario.

Instagram will start locking old usernames for 14 days after changing so the previous owner can revert to it within the grace period



This is the end of username grabber bots :D pic.twitter.com/mAAgbDYny2 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 20 de marzo de 2019

Como podemos comprobar, la red social ha incorporado un cambio mediante el cual "bloquearán" tu cuenta de usuario durante catorce días. Así, si cambias de opinión, tendrás oportunidad de recuperarlo.

Esta nueva funcionalidad ya estaría funcionando, y esto nos permitiría (por ejemplo) cambiar nuestro nombre de usuario para dar voz a una causa durante unos días y luego volverlo a cambiar por el original.

Y es que existen bots que se encargan de rastrear cambios de nombre de usuario para luego registrar el original. Esta nueva medida se une a las que ya publicó la red social hace unos meses, cuando anunciaron que comenzarían a eliminar seguidores, comentarios y ‘Me gusta’ falsos controlados por apps de terceros.