Así es Marco Polo, y estas son sus armas para heredar el trono de Snapchat

Cada cierto tiempo llega un nuevo fenómeno que sorprende volviendo a cambiar las normas del juego en las redes sociales. La última gran aplicación en conseguirlo fue Snapchat, que aterrizo con la propuesta compartir nuestro día a día a través de vídeos efímeros. La propuesta fue tan exitosa que grandes redes sociales como Facebook se han dado prisa en asimilarla antes de que Snapchat coja demasiada fuerza.

Ahora es otra aplicación, Marco Polo, la que está intentando volver a revolucionarlo todo a base de reciclar viejas ideas. Tira de nostalgia presentándose como el 'walkie talkie' de los vídeos, y aunque la app lleva más de un año disponible en Google Play y la App Store, sus crecientes buenas reseñas hacen que sea ahora cuando los medios empiezan a ver en ella una candidata para heredar el trono de innovación de Snapchat.

Snapchatizando el concepto walkie talkie

Seguramente ya hayas visto por la calle a gente, especialmente los jóvenes, utilizando el móvil como 'walkie talkie' mediante las notas de voz de WhatsApp y aplicaciones similares. Marco Polo ha cogido esta creciente tendencia y la ha snapchatizado llevándola al vídeo y añadiéndole filtros y ediciones varias.

Filtros a parte, el otro gran parecido con Snapchat es que los vídeos sólo duran unos cuantos segundos. Pero hay una diferencia esencial, y es que Marco Polo guarda todos los vídeos enviados y recibidos para poder seguir el hilo de una conversación. No sólo podemos hablar con personas determinadas, sino que también podemos crear grupos de personas.

De esta manera, lo que consigue la aplicación es dinamizar las videoconferencias deshaciéndolse del lastre que puede suponer tener que concertar un momento concreto para realizarlas. También las hacen más atractivas para los jóvenes a base de utilizar fórmulas que ya funcionan, y simplifican al máximo el propio proceso.

La aplicación ha conseguido más de 84.000 reviews en la Google Play Store con una nota media de 4,4 sobre 5. En la App Store en cambio, aunque con muchas menos reviews la nota es de 4,5 sobre cinco, y ha conseguido el octavo puesto entre las diez mejores redes sociales gratuitas de la tienda de aplicaciones de Apple.

En Twitter las opiniones están divididas entre algunos que se quejan del spam que reciben por culpa de la app (que preselecciona unos cuantos amigos a los que invitar cuando la instalas), y todos los que dicen estar encantados con ella. La popularidad de esta aplicación está al alza, aunque de ahí a decir que puede heredar el trono de Snapchat hay un trecho, y todavía le falta tiempo, y sobre todo usuarios, para poder decirlo con firmeza.

Así funciona Marco Polo

Para que esto no se quede en pura palabrería vamos a hablar un poco sobre cómo funciona la aplicación. Lo haremos con un paso a paso sobre cómo empezar a utilizarla en Android y cómo enviar los vídeos. En principio es una aplicación exclusiva para móviles, pero también contaremos cómo hemos podido utilizarla en el PC, aunque al hacerlo no termina de funcionar del todo bien.

Antes de nada, lo primero que tienes que hacer es descargarte la aplicación de Google Play o la App Store. Al ejecutarla por primera vez, lo primero que te pedirá es tu número teléfono móvil, el cual comprobará enviándote un SMS con una clave. El siguiente paso es clave para no spammear a tus amigos, ya que por defecto la app preseleccionará unos cuantos a los que enviar invitaciones. Deseleccionalos o dale al botón de retroceso de Android para no invitar a nadie o saltarte el paso.

En la pantalla principal verás cuadros con los amigos que ya tienen la aplicación o a los que has invitado, y un botón para crear un grupo con ellos. Encima verás un icono para invitar a más personas, y debajo más sugerencias de amigos a los que podrías invitar. Lo único que tienes que hacer es pulsar sobre el icono del contacto con el que quieras hablar y accederás al historial de vídeos de vuestra conversación.

Esta pantalla está compuesta de dos partes, una superior en grande donde ves lo que ve la cámara, y otra inferior con el feed de mensajes. Como hemos dicho antes, aquí los mensajes no son efímeros, por lo que podrás navegar entre todo los que te has ido contando con tus contactos.

A la hora de grabar vídeos tienes diferentes opciones. Para empezar, puedes ir alternando de filtros con sólo deslizar horizontalmente el dedo sobre la pantalla. Lo puedes hacer incluso mientras grabas un vídeo, un proceso que inicias al pulsar sobre el botón Start. A su derecha hay otro botón con el que podrás ir alternando entre la cámara frontal y la trasera del móvil.

En la parte izquierda tienes tres botones con otras funciones de edición. Con el de la varita añades filtros de voz, y con el de del texto escribes con el teclado del móvil lo que quieras que aparezca en pantalla. Y el tercer botón es el del lápiz, con el que podrás dibujar o escribir a mano lo que quieras. El vídeo se envía automáticamente en cuanto dejas de grabar, por lo que es recomendable escribir lo que quieras o aplicar los filtros antes de empezar.

Tras utilizarla un poco he de admitir que la idea es original, y que pese a lo rancio que suelo ser me han dado ganas de darle una oportunidad. Aún así, hay algunos detalles que me echan un poco para atrás. El más importante es que van a tener que trabajar más en sus opciones ya presentes, porque que el texto escrito se quede en el centro de la pantalla y no puedas moverlo como en Snapchat o Instagram no me parece acertado.

Tampoco me convence su política tan agresiva para conseguir nuevos usuarios. No sólo porque por defecto te anime a enviar invitaciones y porque en la pantalla principal esté duplicada la función, sino porque con sólo invitar a alguien ya aparece en tu pantalla de amigos. Con ello, los principiantes pueden creer que ese amigo ya aceptó la invitación, y cuando le envíes cosas a él le llegará en forma de molestos SMS.

Marco Polo en Windows 10 con emuladores Android

Como siempre solemos hacer en Genbeta, cuando probamos una aplicación móvil intentamos utilizarla en los ordenadores de sobremesa. Lo intentamos en Windows 10 con Bluestacks pero daba errores la cámara. Afortunadamente finalmente pudimos hacerlo utilizando Andyroid, que es un emulador un poco más lento pero usa sin problemas la cámara o webcam que tengas en casa.

La aplicación funciona como cualquier otro emulador de Android, la instalas (evitando uno o dos addware que te intentan colar en el proceso) y tienes un Android completo, incluso incluye la tienda de aplicaciones de Google Play. Por lo tanto sólo tienes que buscar la aplicación de Marco Polo, descargarla e iniciarla poniendo tu número de móvil del teléfono como si la estuvieras utilizando desde ahí.

Eso sí, por lo menos en mi caso, al ir a grabar el vídeo la webcam me ponía la imagen en horizontal, por lo que puede que para grabar vídeos este método no termine de funcionar. Para lo que sí que te sirve es para poder ver los mensajes que te puedan haber ido dejando todos tus contactos o para revisar los que hayas enviado desde el móvil.

Web | Marco Polo

Imagen | Marco Polo

En Genbeta | Instagram Stories: cómo sacarle todo el provecho y olvidarte de Snapchat