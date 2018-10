Así es Gab, la red social preferida por la ultraderecha americana

Hace unos días, las autoridades estadounidenses detuvieron a Cesar Sayoc como principal sospechoso de haber enviado paquetes bomba a 13 personalidades de la oposición demócrata.

No habían pasado ni 24 horas y Robert Bowers entró en una sinagoga de Pittsburgh, asesinando a 11 personas. Posteriormente, descubrieron que Bowers era un miembro de Gab, una red social que le permitía expresar sin límites sus mensajes antisemitas.

Durante mucho tiempo, Bowers pudo utilizar esta red social sin ningún tipo problema. Su bio era toda una declaración de intenciones, ya que podía leerse "los judíos son hijos de Satanás".

Antes de entrar en la sinagoga de la 'Congregación del Árbol de la Vida', Bowers abrió su cuenta en esta plataforma y dejó el siguiente mensaje:

"No me puedo quedar sentado mirando cómo masacran a mi gente. Al diablo con sus ideas. Voy".

Curiosamente, después de la masacre, Gab decidió suspender su cuenta y declaró que estaban a la disposición de las autoridades para poder ayudar en la investigación sobre lo ocurrido.

La "libertad de expresión" como arma arrojadiza

Gab presume de ser una red social que apuesta por la "libertad de expresión" ya que, como hemos visto, permitía que se lancen mensajes antisemitas sin ningún tipo de control o censura.

Esta red social nació en 2016, como una respuesta a las políticas de Twitter y Facebook de acabar con los mensajes de odio que se difundían en ambos servicios. A medida que el resto de redes sociales iban combatiendo este tipo de comportamientos, Gab ganaba más usuarios.

Ansa asegura que Gab actualmente tiene 800.000 usuarios, entre ellos el ideólogo de extrema derecha Milo Yannupoulos, el supremacista blanco Richard Spencer y Alex Jones (la cara visible de InfoWars).

En esta plataforma es posible publicar mensajes de 300 caracteres (llamados Gab). A diferencia de otras redes sociales, Gab sólo elimina el contenido si promueve la violencia. Eso significa que los usuarios pueden dar rienda suelta a sus opiniones sexistas, racistas, homófobas, etc.

Por este motivo, no encontrarás la aplicación en la App Store o en la Google Play Store, ya que tanto Apple como Google la han baneado.

De hecho, actualmente no es posible acceder ni siquiera a la web, ya que actualmente aparece un comunicado en el que aseguran "haber pasado las últimas 48 horas trabajando con orgullo junto al Departamento de Justicia y al FBI" para hacer justicia a un presunto terrorista.

Llama la atención ese mensaje, después de permitir que durante meses se lancen mensajes de odio en la plataforma sin ningún tipo de control. En el comunicado afirman que "Gab no se irá a ninguna parte", pero lo cierto es que comienzan a juntársele los problemas.

BREAKING: https://t.co/J3Rfto6fi3 is now banned from Paypal "just because." pic.twitter.com/VA1NhY5zhr — Gab.com🕊 (@getongab) 27 de octubre de 2018

Gab se queda sin importantes "apoyos"

PayPal y Joylent (la empresa que se encargaba de alojar el hosting de la red social) ya han anunciado que han decidido cancelar los acuerdos que tenían con la compañía.

Breaking: @joyent, Gab’s new hosting provider, has just pulled our hosting service. They have given us until 9am on Monday to find a solution. Gab will likely be down for weeks because of this. Working on solutions. We will never give up on defending free speech for all people. pic.twitter.com/YvnBOFoQQn — Gab.com🕊 (@getongab) 28 de octubre de 2018

"Estamos siendo atacados"

Por si fuera poco, Stripe (un conocido servicio de pago en Internet) también ha anunciado que están estudiando acabar su relación con Gab. Stripe envió el email a Andrew Torba, pero lo publicaron directamente en la cuenta de Twitter de la red social.

BREAKING: @stripe is likely going to ban us. We gave them plenty of documented and detailed evidence. The no-platforming continues. pic.twitter.com/HQq5YSCaJN — Gab.com🕊 (@getongab) 28 de octubre de 2018

En un anterior comunicado, Gab aseguraba que "estaban siendo atacados". Vuelven a apuntar que "los principales medios de comunicación han difamado sobre ellos por defender la libertad de expresión".

Por si esta historia no tuviera suficientes giros, hace unos días la cuenta de Gab publicaba un tweet en el que aseguraban haber "suspendido la cuenta porque no permiten a terroristas en la plataforma. A diferencia de Twitter".

Uh no, we suspended the account because we don't allow terrorists on our platform. Unlike Twitter.



We also worked immediately with both the FBI and DOJ to provide them with all of the account data.



Your emotional narrative is garbage. https://t.co/Fsz0Z7rX0S — Gab.com🕊 (@getongab) 27 de octubre de 2018

Tendremos que esperar para saber cuál es el futuro de Gab, ya que vemos como se están quedando sin apoyos por parte de compañías importantes. Al mismo tiempo, si hacen un cambio de políticas y se dedican a censurar mensajes que hasta ahora estaban permitidos quizás veamos un nuevo éxodo a otra plataforma.